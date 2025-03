Bientôt le retour des Renault Clio V6 et Spider ?

Doit-on s’attendre à une descendante de la Clio V6 et du Spider des années 90 ? On est en droit de se poser la question suite aux déclarations du directeur du design de Renault. En effet, la marque souhaite surfer sur la vague néo-rétro, en faisant revivre certaines icônes des années 90 et 2000.

Il existe donc « une fenêtre d’opportunité » pour des voitures emblématiques, des « fast and furious ». « Si on attend trop longtemps, on les oublie, si on est trop tôt, ce n’est pas assez cool ».

Un retour électrique

Le designer explique notamment « qu’il y a dix ans, nous avons développé l’Alpine A110. Elle était parfaite, car c’était une voiture des années 50 et 60, il fallait la développer maintenant, si on attend dix ans, elles auront toutes disparu ».

Avec la Renault 5 Turbo 3E, la firme ressuscite un mythe des années 80, ce qui laisse présager que dans dix ans, nous aurons droit à un revival de la Clio V6… sans le V6. La plateforme électrique pourrait servir pour faire revivre cette Clio, comme le Spider. On peut aussi s’autoriser à rêver d’un retour de l’emblématique Espace F1 !

Laurens van den Acker explique cette possibilité par le fait que « l’époque où designers et ingénieurs étaient ennemis est révolue ».

Certainement pas pour tout le monde

Si on ne peut que se réjouir d’une telle perspective, le retour d’une Clio bodybuildée ou du Spider ne s’adressera certainement pas à Monsieur Tout le monde. La R5 Turbo 3E est bien une réalité, mais pour seulement 1 980 chanceux, et riches, propriétaires.