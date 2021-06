Vous devez vous souvenir que l’année dernière, Caradisiac avait organisé son premier salon de l’auto à l’occasion de son vingtième anniversaire. C’était dans le Cotentin, dans un hangar à ballons dirigeables où nous avions exposé 120 modèles. Un événement que vous aviez apprécié puisque vous aviez été plus de 1 600 000 à venir visiter le mini-site dédié sur Caradisiac.

dailymotion Bientôt sur Caradisiac : le salon des voitures électriques, hybrides et hybrides rechargeables

Ce succès nous a conduits à renouveler l’expérience cette année encore en organisant un deuxième salon, consacré à une thématique particulière, les voitures propres, c’est-à-dire aux autos les moins polluantes à l’usage. Un marché qui a connu une forte croissance en 2020 : + 7 % pour les voitures électriques et + 15% pour les hybrides et hybrides rechargeables. Concrètement, nous allons exposer cette année plus de cent voitures !

Les modèles exposés passés au crible par un jury de journalistes

Vous vous interrogez sur ces nouvelles technologies ? Vous vous demandez quelles sont les différences entre les hybrides et les hybrides rechargeables ? Vous vous posez des questions sur l’autonomie des autos électriques ? Comment elles se rechargent ? Vous projetez d'acheter un de ces nouveaux modèles, mais vous avez besoin d'informations claires et objectives. Le salon Caradisiac Electriques/Hybrides 2021 répondra à toutes vos questions. Chaque auto sera auscultée sous toutes les coutures par un jury composé de six journalistes de Caradisiac.

A lire sur Caradisiac à partir du 15 juin.