Bilan marché 2019 : les Français n'ont jamais autant acheté de voitures d'occasion

Le marché des véhicules neufs s'est bien porté en 2019. Il en a été de même pour l'occasion. Selon les données d'Autoscout24, il y a même eu un "nouveau record absolu" des immatriculations de voitures d'occasion. 5,78 millions de modèles ont changé de propriétaires. Il s'est ainsi vendu 2,61 voitures d'occasion pour une neuve.

Forcément, le marché de l'occasion suit les évolutions du marché du neuf avec plusieurs années de décalage. Ainsi, il y a bien un recul de la part de marché du diesel, mais celui-ci reste largement majoritaire, avec 60,7 % des transactions (- 2 points en un an). L'essence progresse de quasiment deux points (à 37,2 %) et de 8,5 % en volume.

Du côté des tranches d'âge, c'est la partie de 2 à 5 ans qui est la plus représentée avec 24 % de part de marché et la plus en forme avec + 9 %. Il y a de manière générale une bonne hausse de la demande pour les occasions récentes. Logique, il y a beaucoup d'offres grâce aux modèles des loueurs.

Du côté des marques, le podium est le même que pour le neuf, ce qui semble logique. Renault est ainsi numéro 1, avec 1,19 million de ventes sur le marché de l'occasion, devant Peugeot (1,06 million) et Citroën (707 000). La première marque étrangère reste Volkswagen avec 440 000 ventes.

La différence est juste après, puisqu'on a les trois grandes marques premium allemandes, très actives sur le marché de l'occasion en France. BMW est d'ailleurs en hausse de 6,6 %. La plus forte progression du Top 20 est signée Dacia, avec + 20,6 % et 130 000 ventes. Logique, l'offre d'occasions du constructeur roumain progresse au fur et à mesure du renouveau de la gamme. Autre progression notable, celle de Skoda (+ 19 %), qui a élargi sa gamme avec des SUV.

Le Top 15 des marques

Rang Marques Ventes Evolution 1 Renault 1.189.328 - 0,7 % 2 Peugeot 1.061.690 + 2,7 % 3 Citroën 707.365 + 1,3 % 4 Volkswagen 440.226 + 5,5 % 5 BMW 228.533 + 10,3 % 6 Audi 226.107 + 6,0 % 7 Mercedes 216.786 + 9,2 % 8 Ford 210.946 + 1,4 % 9 Opel 190.968 - 1,1 % 10 Fiat 163.274 + 2,8 % 11 Toyota 156.701 + 9,1 % 12 Nissan 154.263 - 4,1 % 13 Dacia 130.701 + 20,6 % 14 Seat 79.171 + 2,7 % 15 Mini 73.261 + 10,5 %

Côté modèles, la Clio reste sans surprise la reine des ventes en occasion. Normal, il y a beaucoup d'offres avec les différentes générations… qui restent toutes bien demandées, car aucune n'est déconseillée. Chez Peugeot, la 206 se vend davantage que la 208 et la 207. À noter la bonne demande aussi pour les Citroën C3 et C4. La première étrangère est l'incontournable Volkswagen Golf, autre valeur sûre du marché.