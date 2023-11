Blackwolf, la nouvelle recrue du RAID

Les forces de l’ordre sont plutôt gâtées en matière de blindés cette année. Quelques semaines après l’entrée en service du Centaure, dont 90 exemplaires seront affectés à la gendarmerie d’ici 2025, c’est au tour de la police nationale d’intégrer le Blackwolf, tout droit venu Canada.

Ce véhicule au style spectaculaire, que la police nationale présente sur sa page Facebook comme « un atout majeur afin d’assurer protection et sécurité dans les situations à risques », sera dans un premier temps affecté au RAID (acronyme de Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion), cette unité d’élite qui compte plusieurs antennes en métropole et dans les territoires d’Outre-mer, pour un effectif total de 500 Personnes.

Si Cambli, le fabricant du Blackwolf, fournit assez peu d’informations techniques au sujet de son véhicule, on sait toutefois que sa base technique est l’énorme pick-up Ford F550 / F600. Le poids à vide de l’engin s’établit à 9 tonnes, et sa charge maximale à 1,8 tonne.

Deux moteurs V8 sont proposés, en l’occurrence un bloc essence 7,3 l de 335 ch (468 Nm de couple) et un diesel 6,7 L 330 ch 950 Nm, le tout pouvant être transmis aux quatre roues par l’intermédiaire d’une transmission automatique. Tout confort ou presque, donc, pour un véhicule présenté comme très polyvalent.

Selon ses concepteurs, celui-ci est idéal pour des opérations policières en milieu urbain (« Plus léger et offrant une meilleure visibilité que la plupart des camions blindés, le BlackWolf est assez facile à manœuvrer pour accompagner les opérations liées aux barrages policiers et au contrôle de manifestations »), les prises d’otages (« Un camion blindé polyvalent comme le BlackWolf est parfait pour les opérations de proximité ») ou la sécurité privée (« C’est notamment le véhicule de protection idéal pour le contrôle de foule. »).

On ignore pour le moment combien d’exemplaires de cet engin seront affectés aux policiers, mais il ne fait guère de doute que le Blackwolf sera l’une des « stars » des JO de Paris 2024.