7 passagers, 100 km/h, lance-grenades...: apprenez à connaître le Centaure, star du jeudi 18 septembre

Dans Faits Divers / Insolite / Autres faits divers / insolite

Pierre-Olivier Marie , mis à jour

Outre 80 000 représentants des forces de l'ordre, le ministère de l'Intérieur a annoncé le déploiement de 24 Centaure, des véhicules blindés de la gendarmerie, dans le cadre des manifestations prévues un peu partout sur le territoire ce jeudi 18 septembre. L'occasion pour Caradisiac de revenir sur les caractéristiques de cet engin hors-normes.

Le Centaure est fabriqué en Alsace par la société Soframe.

Sauf gros souci, ce n’est pas le type de véhicule qui sera affecté à la brigade de gendarmerie de votre village. Pour autant, difficile de ne pas s’intéresser au Centaure, le nouveau blindé dont bénéficient notamment escadrons de gendarmerie mobile et antennes régionales du GIGN.

Long de 7,5 mètres, large de 2,94 m et culminant à 3,82 m, l’engin reçoit un moteur de 300 ch qui peut propulser ses 14,5 tonnes à vide à 100 km/h.

Trois opérateurs permettent de piloter et d'assurer les différentes fonctionnalités du Centaure, parmi lesquelles on retiendra la vision à 360°, la vision longue distance y compris de nuit (3 à 9km), le lance-grenade, ou  bien encore le montage possible d’une mitrailleuse 7.62mm.
Les premiers exemplaires du Centaure avaient été déployés lors des émeutes urbaines de juin 2023, ce qui aura constitué une parfaite entrée en matière pour ce véhicule extrêmement polyvalent. source photos: Gendarmerie nationale
Ses missions ? « Déplacement des personnels sous protection, franchissement de zones peu praticables, poussée et traction d'obstacles, ou bien encore tirs de grenades lacrymogènes », précise le dossier de presse. Également au programme - sans que l’énumération prétende à l’exhaustivité - la recherche d’individu(s) armé(s), la menace sur les institutions, ou les risques industriels.

La capacité d’emport est de 7 passagers ou d’une équipe médicale avec son matériel.
90 exemplaires devraient avoir été déployés d’ici la fin de l'année 2025, dont un tiers en région parisienne, un tiers dans différentes régions de métropole, et un tiers dans les régions d’Outre-mer.

