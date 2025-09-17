7 passagers, 100 km/h, lance-grenades...: apprenez à connaître le Centaure, star du jeudi 18 septembre

Sauf gros souci, ce n’est pas le type de véhicule qui sera affecté à la brigade de gendarmerie de votre village. Pour autant, difficile de ne pas s’intéresser au Centaure, le nouveau blindé dont bénéficient notamment escadrons de gendarmerie mobile et antennes régionales du GIGN.

Long de 7,5 mètres, large de 2,94 m et culminant à 3,82 m, l’engin reçoit un moteur de 300 ch qui peut propulser ses 14,5 tonnes à vide à 100 km/h.

Ses missions ? « Déplacement des personnels sous protection, franchissement de zones peu praticables, poussée et traction d'obstacles, ou bien encore tirs de grenades lacrymogènes », précise le dossier de presse. Également au programme - sans que l’énumération prétende à l’exhaustivité - la recherche d’individu(s) armé(s), la menace sur les institutions, ou les risques industriels.

90 exemplaires devraient avoir été déployés d’ici la fin de l'année 2025, dont un tiers en région parisienne, un tiers dans différentes régions de métropole, et un tiers dans les régions d’Outre-mer.