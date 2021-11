BMW aurait négocié le nom "XM" avec Citroën

L'année prochaine sera chargée pour BMW. Le constructeur prépare en effet un paquet de festivités pour les 50 ans de la division Motorsport. Plusieurs nouveautés badgées "M" verront ainsi le jour : certaines plus ou moins attendues (M4 CS), d'autres, beaucoup moins. Tels que cet immense SUV que notre photographe avait récemment surpris et qui serait le premier modèle pensé à 100 % dès le départ par BMW M.

Problème : c'est un SUV "M", qui doit donc logiquement prendre le nom de "XM", selon la rumeur insistante. Et vous savez certainement que c'est aussi un modèle de berline chez Citroën, qui avait eu le procès facile contre Polestar sous prétexte que le logo de la marque suédoise ressemblait un peu trop aux chevrons.

Pour éviter une procédure légale qui pourrait bloquer les ventes et provoquer un contentieux, nos confrères de Carscoops annoncent que BMW et Citroën auraient négocié en interne pour se mettre d'accord sur l'utilisation des lettres "M" et "X", d'un côté comme de l'autre, afin d'éviter de devoir lancer les avocats à chaque nouvelle arrivée de véhicule. BMW aurait ainsi le champ libre pour utiliser le nom "XM" pour son SUV... si le nom venait à être confirmé, probablement en début d'année prochaine.