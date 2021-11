BMW Motorsport dévoilera prochainement son premier SUV

XM ou X8, les débats font rage sur le nom du tout nouveau modèle de BMW Group, qui sera dévoilé le 29 novembre prochain, le lendemain de la clôture du salon de Los Angeles. Le timing est curieux, mais le choix de la date indique toutefois qu'il s'agira d'un modèle avant tout conçu pour le marché nord-américain.Surtout, ce devrait aussi être le tout premier SUV développé Motorsport, la division sportive étant plutôt habituée à préparer des modèles existants au catalogue de BMW.

Pour l'heure, en dehors des images de prototypes qui montrent un design particulièrement massif et inédit, nous ne savons que peu de choses sur la fiche technique de cette auto, si ce n'est qu'il s'agit d'un véhicule électrifié. La rumeur annonce toutefois la présence du V8 4.4 biturbo en hybride rechargeable, avec à la clé plus de 700 ch. Cela en ferait alors la BMW de série la plus puissante de l'histoire.

Si BMW fait le choix du patronyme "XM", espérons toutefois pour le groupe allemand qu'il n'attire pas les avocats de Citroën, comme ce fut le cas dans l'affaire du logo Polestar.