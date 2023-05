BMW Concept Touring (2023), le Z4 coupé est de retour !

Les fans de BMW n’ont jamais oublié les coupés sportifs de la marque conçus sur la base de ses roadsters. Le Z3 Coupé apparu en 1998 et surnommé la « chaussure de clown » en raison de son profil si particulier, mais aussi la Z4 Coupé de 2006 reprenant l’esprit de son prédécesseur. Deux jolis coupés qui existaient aussi en version Motorsport, pour le plus grand plaisir des puristes. Et deux modèles restés cultes dans l’histoire récente de la marque à l’hélice. Depuis, BMW a abandonné ce concept du coupé compact et radical dans un contexte où les voitures de sport intéressent de moins en moins de clients.

Mais à l’occasion des célébrations de la Villa d’Este 2023, un évènement toujours sponsorisé par BMW, le constructeur de Munich avait prévu une petite surprise pour les fans de ces vieux coupés : un Z4 coupé tout neuf, baptisé « Concept Touring Coupé » et basé sur la génération actuelle du roadster (lancé en 2018 et mécaniquement très proche de la Toyota Supra japonaise). L’auto bénéficie d’un traitement intérieur digne des plus belles GT anglaises et italiennes avec des cuirs superbes, mais BMW ne dit rien de ce qu’il se cache sous le capot de la bête. Probablement un six cylindres en ligne turbo de 340 chevaux comme dans la Z4 M40i, modèle le plus puissant au catalogue du modèle actuellement.

Une simple étude de style

Cet exemplaire unique appelle-t-il une version de série dans un proche avenir ? Sans doute que non, sachant que les volumes de ventes du Z4 et de ses concurrents ont fondu comme neige au soleil depuis quelques années et que la priorité des marques premium allemandes n’est pas au développement de ce genre de version, faute de rentabilité suffisante. Dommage pour les adeptes de la « chaussure de clown », même si la conduite d’une Z4 actuelle n’offre de toute façon plus vraiment le sel et les sensations des anciens petits coupés surmotorisés de BMW M (dis-je avec une pointe d’aigreur et de mauvaise foi).