BMW et Mercedes adoptent la Fiat 500 pour l'autopartage

Mercedes et BMW ont créé au fil du temps un énorme réseau de services à la mobilité (YourNow), composé notamment de FreeNow (VTC, trottinettes...) ou encore de ShareNow (autopartage). Ce dernier est d'ailleurs proposé dans les grandes villes européennes, y compris en France avec une flotte de véhicules Daimler et BMW.

Des véhicules électriques en autopartage, qui peuvent être pris et restitués n'importe où dans des zones prédéfinies. Pour ShareNow, il existe même un crédit accordé aux utilisateurs qui rendraient leur véhicule sur une zone de charge, facilitant ainsi le travail du gestionnaire de flotte.

Mais alors que ShareNow était composé de voitures Daimler et BMW (Smart, Mini, BMW i3...), voilà que le marché s'ouvre désormais à d'autres marques. Les deux constructeurs ont décidé d'intégrer plus de 600 exemplaires de Fiat 500, en Allemagne, dans un premier temps. Le but est de séduire le public avec un parc de véhicules plus diversifié et des modèles à fort potentiel.

Fiat aurait pu bénéficier d'une belle commande avec des 500 électriques, mais ShareNow va en fait s'appuyer sur des 500 à moteur thermique.