BMW étend ses eDrive Zones en France

BMW annonce l'extension de son programme européen qui n'est pas sans rappeler ce que souhaitait faire Fiat il y a déjà quelques années. Le principe est d'inciter le conducteur à opter pour un mode dans lequel son véhicule hybride rechargeable passe automatiquement à l'électrique dans les zones densément peuplées : typiquement, les grandes villes. BMW appelle d'ailleurs cela les "eDrive Zones".

Les zones couvrent actuellement 138 villes européennes, dont 7 en France ; Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg et Toulouse.

Les propriétaires de véhicule hybride rechargeable n'ont qu'à activer le mode eDrive Zone. Il faut bien évidemment paramétrer les coordonnées GPS de votre destination pour que le système prédise comment gérer l'énergie électrique sur le trajet afin d'en avoir assez lors des passages dans les ZFE listées par BMW. Et bien entendu, plus vous rechargez votre hybride, plus vous pouvez rouler en mode EV dans les villes... et collecter des points ! L'eDrive Zone permet en effet de collecter des points sur l'application mobile BMW, points qui peuvent ensuite servir de crédits à la recharge sur certaines bornes.