BMW : la conduite autonome de niveau 3 en ligne de mire

Les grandes berlines BMW Série 5 et Série 7 peuvent depuis peu circuler sur la route sans que le conducteur n'ait à diriger le véhicule dans certaines conditions jusqu'à 130 km/h. Homologué niveau 2 sur l'échelle de la conduite autonome, ce système valide néanmoins encore par des caméras dans l'habitacle la concentration de l'automobiliste sur la route pour fonctionner. Bonne nouvelle pour les mauvaises langues remarquant le fait que Mercedes atteint déjà le niveau 3 aux États-Unis : BMW n'est plus très loin grâce à son partenariat avancé aux côtés du spécialiste des radars par laser (LiDAR) Innoviz Technologies.

L'entreprise Innoviz Technologies collabore avec BMW depuis plusieurs années maintenant mais cela devient concret avec cette nouvelle annonce. D'après le dernier communiqué publié, le niveau 3 de conduite autonome déboulera pour la marque à l'hélice d'ici la fin de l'année. Rien que ça. Le modèle retenu pour ouvrir le bal sera sans surprise la luxueuse tricorps Série 7. Les voitures plus abordables recevront l'innovation plus tard au fil du temps.

Deux systèmes pour une conduite autonome plus sécurisée

Contrairement aux systèmes de conduite autonome par caméra, les capteurs LiDAR détectent des obstacles à des distances élevées et avec beaucoup plus de précision. Les deux partenaires BMW et Innoviz Technologies travaillent en outre sur une innovation baptisée Minimal Risk Maneuver. L'idée: compléter les informations récoltées par les radars LiDAR pour gérer les décisions de conduite en temps réel". Les ingénieurs tablent sur une réduction importante des risques en faisant fonctionner de concert les deux technologies.