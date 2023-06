BMW invente la voiture à conduite « quasiment » autonome

Alors qu’Elon Musk promet des Tesla capables de se conduire toutes seules depuis plus d’une décennie, on se rapproche sérieusement du moment où il deviendra possible de laisser sa voiture rouler sur un long trajet sans avoir à rester attentif sur la route ni à tenir son volant. Depuis l’année dernière, les modèles haut de gamme de Mercedes avaient déjà le droit de rouler sur l’autoroute jusqu’à 60 km/h dans les bouchons sans aucune intervention du conducteur (à condition d’évoluer sur des voies équipées d’un terre-plein central), grâce à un système de conduite autonome de niveau 3. BMW vient de réussir un autre tour de force : le constructeur allemand annonce l’homologation en Allemagne par les autorités de son système de conduite autonome de niveau 2 avec une limitation moins restrictive de celle de Mercedes.

Le principe reste le même que chez son rival de la marque à l’étoile, avec un système autorisant le conducteur à ne plus tenir le volant uniquement lorsqu’il circule sur une autoroute équipée d’un terre-plein central. Mais il fonctionne jusqu’à 130 km/h et non plus 60 km/h. Ce qui change tout puisqu’il devient ainsi possible d’effectuer un très long trajet en laissant la voiture s’occuper du roulage, y compris dans des conditions de circulation normales. De quoi faire tranquillement la sieste derrière le volant ou même regarder un film ? Pas si vite : contrairement au système de Mercedes homologué d’après la norme du niveau 3 de la conduite autonome, déchargeant totalement le conducteur de sa responsabilité tant qu’il reste dans ce cadre strictement délimité, celui de BMW fonctionne d’après la norme du niveau 2. Ce qui oblige le conducteur à conserver de l’attention sur ce qu’il se passe sur la route et à être prêt à intervenir en cas de problème.

Un conducteur sous haute surveillance

L’Autobahn Assistant de BMW fonctionne ainsi en permanence avec des caméras et capteurs braqués sur le conducteur de la voiture afin de s’assurer qu’il reste bien attentif à sa route. Même s’il n’a plus à conserver ses mains sur le volant, il n’a pas pour autant le droit de faire autre chose que « conduire ». Reste à vérifier en pratique le degré d’attention exigé par le système et à savoir s’il sera prochainement homologué dans d’autres pays. Le système de Mercedes (qui ne fonctionne pour rappel que jusqu’à 60 km/h dans les bouchons sur autoroute) est lui déjà homologué chez nous aussi. Mercedes a également réussi à faire homologuer un système de conduite autonome de niveau 4 (permettant à la voiture de se conduire sans personne à l’intérieur), mais seulement dans des endroits bien précis et totalement fermés à la circulation normale.