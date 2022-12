Vous ne pouvez utiliser la conduite autonome de votre Mercedes que dans un seul parking au monde

Il y a quelques mois, Mercedes annonçait fièrement l’arrivée de la conduite autonome de niveau 3 sur ses deux grandes limousines, la Classe S thermique et l’EQS 100% électrique. D’abord autorisée en Allemagne, cette fonction permet à l’auto de se piloter de manière automatique dans des conditions très particulières : celles d’une autoroute embouteillée avec un terre-plein central et une vitesse maximale de moins de 60 km/h. Dans ces conditions et uniquement dans ces conditions, la voiture conduira toute seule sans avoir besoin d’interventions de quelqu’un au volant. Et en cas d’accident, la responsabilité reviendra au constructeur automobile et non plus au conducteur.

Cette fois, on parle bien de la conduite autonome de niveau 4. Comme le rapportent les journalistes de Reuters, Mercedes-Benz et l’équipementier Bosch ont reçu l’autorisation d’activer une fonction permettant une conduite entièrement autonome dans des lieux précis. Sauf que pour l’instant, cette autorisation ne concerne qu’un seul lieu dans toute la planète : le parking P6 de l’aéroport de Stuttgart en Allemagne.

Une conduite autonome sur réservation

Comment ça marche ? Après avoir réservé une place de stationnement dans ce parking P6 de l’aéroport de Stuttgart, il suffira de positionner sa Mercedes EQS ou sa Classe S dans une zone spécifique puis d’utiliser une application sur son smartphone pour activer la conduite automatique avant de descendre et de laisser la voiture aller se garer toute seule. Au retour, il faudra à nouveau passer par l’application pour faire revenir la voiture dans la même zone de manière entièrement autonome.

Il s’agit d’une application très limitée de la conduite autonome, qui a nécessité la pose de capteurs dans le parking en question pour guider les voitures sans conducteur (dans un univers conçu pour être arpenté uniquement par des voitures à conduite autonome). Mais c’est toute première fois qu’une fonction de conduite autonome de niveau 4 est possible sur la voie publique. Bon, il reste sans doute encore du chemin à parcourir pour arriver à de la vraie conduite autonome utilisable partout ailleurs dans le monde…