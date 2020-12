BMW lance le premier programme "d'incitation" pour les hybrides rechargeables

Nous l'avons vu à plusieurs reprises récemment, l'hybride rechargeable est devenu, en à peine un an ou deux, la nouvelle cible à abattre après le diesel. Certains reportages (un peu maladroits, parfois, comme celui de TF1) sur la consommation en conditions réelles des hybrides rechargeables ont éveillé les consciences : ces voitures sont achetées principalement par des flottes, et par des clients et conducteurs qui ne les rechargent pas beaucoup. Résultat : ils se retrouvent avec une voiture plus lourde, et plus gourmande qu'un thermique classique.

Pour inciter ses clients à recharger le plus possible, BMW lance un dispositif : BMW Points. Le principe est très simple : plus le conducteur recharge, plus il cumule des points, et plus il a droit à des recharges gratuites.

"Avec BMW Points, plus vous roulez en électrique, plus vous accumulez des points et plus vous pouvez recharger gratuitement sur les bornes publiques - Chaque kilomètre parcouru à l'électricité est récompensé par un bonus - doublement des points pour la conduite sans émissions locales dans les zones à faibles émissions - recharge gratuite en échange des BMW Points accumulés".

Point important, toutefois : pour profiter des points cumulés, il faut aller sur une borne publique avec la carte BMW Charging. En France, il faut passer par l'application My BMW afin de profiter du système BMW Points. A titre d'exemple : "la conversion des points en un solde créditeur est possible lorsqu'un certain score a été atteint. Ainsi, 1 250 BMW Points correspondent à un crédit de 10 euros. Pour 3 000 BMW Points, 25 euros seront crédités, pour 5 800 BMW Points, 50 euros".