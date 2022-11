BMW très critique sur les prochaines normes Euro7

Il y a quelques jours, la commission européenne donnait enfin le contour de la future réglementation Euro7 appelée à remplacer les normes actuelles fixant les seuils maximums de pollution à respecter pour les constructeurs automobiles. Si ces futures normes seront assez contraignantes pour les fabricants de camion, les voitures sont relativement épargnées en attendant le brusque changement de 2035 et l’interdiction des véhicules thermiques. Le législateur explique d’ailleurs avoir voulu de cette façon laisser du temps aux marques pour s’adapter.

Chez BMW pourtant, on estime que cette norme Euro7 est déjà trop contraignante. Le directeur du groupe allemand Nicolas Peter vient en effet de déclarer à nos confrères des Echos que les seuils d’émissions demandés seront très restrictifs dans certaines situations précises : « Le projet de norme Euro7 prévoit de réduire les émissions dans des situations très rares, comme celle où une voiture doit monter un col de montagne en tractant une caravane à fond. Pour arriver aux niveaux demandés dans ce genre de cas de figure, les constructeurs automobiles vont devoir réaliser de gros investissements et cela se répercutera inévitablement sur le prix des voitures », affirme Nicolas Peter.

S’intéresser plutôt aux situations de conduite les plus courantes ?

Nicolas Peter dit qu’il préférerait qu’on demande aux constructeurs de continuer à baisser les émissions et la pollution dans les situations de conduite les plus courantes, « ce que couvre déjà la norme Euro6d à 95% » d’après lui. Il laisse entendre que cela aurait plus d’effet sur la réduction des émissions que ce que prévoit la norme Euro7, focalisée sur des situations beaucoup moins courantes. Rappelons que la norme Euro7 rentrera en application en 2025 sur le Vieux Continent.