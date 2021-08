Bugatti annonce une gamme de vêtements et chaussures

Vous pourrez bientôt porter des vêtements Bugatti. La marque française annonce s'être associée à UYN (Unleash your nature), un spécialiste du textile et des chaussures techniques basé en Italie, pour proposer une première gamme de vêtements et chaussures floqués du logo de la marque et adoptant une livrée spécifique.

Le fabricant italien de textiles techniques, propriété du groupe Trerè Innovations, va collaborer avec Bugatti pour produire 11 vêtements différents : vestes, secondes couches, polos et chemises techniques. Deux modèles de chaussures sont également au programme. D'autres vêtements et accessoires verront le jour par la suite, signe que Bugatti s'inscrit réellement dans une volonté de valoriser la marque en dehors du vecteur traditionnel automobile.

Bugatti garde encore le secret sur ces vêtements qui seront probablement vendus à prix d'or, puisque le catalogue sera présenté à l'automne, avec une commercialisation en ligne, mais aussi dans certains points de vente français.