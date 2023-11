Bugatti signe des chaussures de foot en édition limitée

Le constructeur Bugatti pose son nom sur un étonnant accessoire qui ne manquera pas de surprendre les fans. L'entité dévoile en effet les Adidas X Crazyfast Bugatti, des chaussures de foot en série spéciale censées être aussi exclusives que la supercar Chiron. Rien que ça.

La gestionnaire de marque Wiebke Stahl indique dans la manœuvre que : "Bugatti est une marque reconnue pour ses innovations et son ingénierie. Toujours inspirée par l'idée de créer des automobiles d'exception. Nous partageons cette recherche de la perfection avec Adidas qui applique la même rigueur pour ses chaussures, avec de la légèreté et de l'optimisation dans le design". Plus concrètement, les Adidas X Crazyfast Bugatti reçoivent un traitement visuel semblable à la Chiron. De la fibre de carbone prend d'ailleurs place dans plusieurs éléments des chaussures. Enfin, la semelle adopte un bleu métallisé spectaculaire.

99 paires seulement

Les Adidas X Crazyfast Bugatti seront une nouvelle fois présentées sur un terrain de foot ce mois-ci par les stars du ballon rond Rafael Leao et -le fidèle client Bugatti- Karim Benzema. Les ventes se dérouleront le 8 novembre uniquement en ligne via des enchères sur le site de swap de NFT ALTS By Adidas. Il faudra donc se doter de cryptomonnaies avec une mise de départ de 0,2 ETH (l'équivalent de 353 euros au cours actuel d'Ethereum) pour espérer décrocher l'une des 99 paires prévues.