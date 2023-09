BYD devient la cinquième plus grosse marque automobile du monde

Comme SAIC et Geely, le Chinois BYD veut pénétrer le marché européen avec ses voitures électriques. Pour l’instant, la marque reste très en retard par rapport à MG et sa gamme, moins attractive sur le plan prix-prestations. Mais grâce essentiellement à ses performances sur son marché local (où elle a détrôné Volkswagen un peu plus tôt dans l’année), BYD devient l’une des plus grosses marques automobiles du monde.

En termes de parts de marché, BYD a couvert 4,7% du total des ventes automobiles mondiales sur le mois de juillet 2023 d’après les données de TrendForce. Cinquième, le constructeur talonne Ford, dont la part de marché mondiale atteignait 4,9% sur la même période. Sur le podium on trouve pour l’instant Honda (5%), Volkswagen (6,6%) et Toyota qui demeure largement en tête avec ses 10,2% de parts de marché. BYD se permet déjà de devancer Hyundai (4,3%), Suzuki (4,1%), Chevrolet (3,8%), Kia (3,7%) et Nissan (3,5%). D'après Statista, BYD a vendu 1,19 million de voitures dans le monde sur la première moitié de l'année 2023.

La première marque d’automobile électrifiées

BYD s’impose aussi comme la seule marque de voitures exclusivement « électrifiées » dans ce top 10 mondial des grands plus constructeurs (pas des groupes entiers, seulement les marques) au mois de juillet 2023, même si Tesla garde l’avantage en nombre de voitures 100% électriques vendues dans le monde. BYD continue en effet de vendre des voitures thermiques hybrides en grand nombre en Chine et n’exporte pour l’instant pas beaucoup de voitures électriques en dehors du marché asiatique. La marque peut-elle passer devant des institutions comme Ford et Honda dans un proche avenir ? Attendons d'abord de voir comment se finit l'année 2023 pour toutes ces marques mais la tendance n'est visiblement pas près de s'inverser pour BYD.