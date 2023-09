BYD lance un SUV de luxe amphibie !

Lorsque l’on pense à un 4x4 luxueux et capable de passer partout ou presque, c’est avant tout Land Rover qui vient à l’esprit. Le Range Rover est capable de traverser des gués d’une profondeur de 90 cm, un chiffre qui impose le respect.

Seulement, les Chinois ont décidé de faire encore plus fort. BYD lance le Yangwang U8, un SUV que la puissance impressionne avec plus de 1 100 ch grâce à ses quatre moteurs électriques. En plus de performances dignes d’une supercar puisqu’il atteint 100 km/h en 3,6 secondes, il peut battre un Range Rover sur son propre terrain, tout en singeant quelque peu les lignes du dernier Defender !

Les ingénieurs de Yangwang, une nouvelle marque de BYD, ont démontré que leur U8 est capable de flotter et d’avancer dans l’eau d'une profondeur de 1,40 m pendant une durée de 30 minutes et à une vitesse de 3 km/h, grâce à la rotation de ses roues. Pour réaliser une telle prouesse, le U8 propose un kit off-road et un mode « yachting » qui relève la suspension au maximum, désactive le moteur thermique (qui sert de prolongateur d’autonomie), active la recirculation de la ventilation, ferme les vitres et ouvre le toit ouvrant afin de laisser une échappatoire au cas où l’expérience « tomberait à l’eau ». La vidéo, ci-dessous, provenant de CarNewsChina, est assez probante !

L’autre « talent » du Yangwang réside dans sa capacité à faire demi-tour littéralement sur place, tel un char. Grâce à ses moteurs électriques, indépendants, et installés sur chaque roue, il peut les actionner en rotation inversée pour pivoter sur lui-même, de préférence sur un terrain peu adhérent.

Ces deux actions dont est capable ce Yangwang U8 peuvent être utiles en cas d’exercice de franchissement extrême. Seulement, il est vendu 1 089 000 yuans (soit environ 150 000 dollars), un prix qui limitera très certainement l’envie de vouloir le faire patauger dans un cours d’eau.