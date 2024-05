BYD va vendre ses hybrides rechargeables au prix des thermiques chez les autres constructeurs

Le Seal U, le nouveau SUV familial de BYD va être le premier véhicule hybride rechargeable du constructeur chinois. Cette version dénommée "DM-i" a été dévoilée à l'occasion du dernier salon de Genève. Elle sera commercialisée au mois de juin prochain et bien évidemment testé par la rédaction. Vous pourrez découvrir son essai dans quelques jours. Mais en attendant, Byd a d'ores et déjà annoncé que d'autres modèles PHEV seront vendus en Europe afin d'augmenter bien évidemment l'attrait envers la marque, qui a constaté également un ralentissement du marché électrique. Il est donc nécessaire pour elle d'élargir sa gamme et d'investir un marché qui représente aujourd'hui 10% des ventes. Les principaux acteurs sont Volvo XC60, Ford Kuga et Mercedes GLC.

Le Seal U DM-i (pour Dual Mode) sera animé par un quatre-cylindres essence de 130 ch associé à deux moteurs électriques, l’un de 150 kW (204 ch) à l'avant, l’autre de 120 kW (163 ch) à l’arrière. La puissance totale n'est pas connue mais on sait d'ores et déjà que le 0 à 100 km/h sera abattu en 5,9 s. Côté batterie, on retrouvera un exemplaire lithium-fer-phosphate (LFP) de 18,3 kWh, permettant de parcourir environ 70 km en tout électrique, et ce malgré un poids qui devrait être conséquent. Autre bonne nouvelle, en général, le volume de coffre de ces versions devrait être identique à l'électrique avec une capacité variant entre 552 et 1 440 litres.

Mais une nouvelle fois, BYD risque de faire parler de lui au niveau de ses prix. Encore inconnus, ils devraient être particulièrement agressifs puisque ces modèles devraient être vendus au tarif des modèles thermiques. Fini donc le surcoût de ce type de motorisation. Voiklà de quoi séduire certains réticents.