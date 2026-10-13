Deux ans avant le lancement de la version de série, le concept de 2CV monopolise l’attention et attire les foules. Cela permet au constructeur de préparer le public, qui est globalement séduit par la petite citadine néo-rétro. Seulement, entre le coup de cœur et le fait de se projeter dans un futur achat, tous ne franchissent pas le pas, comme Teddy : « Elle est bien refaite, c'est vrai qu'elle est jolie et mignonne. Mais je ne l’achèterais pas. » Notre motard apprécie le clin d’œil avec l’ancienne, tout comme Renault avec sa R5, mais n’est pas prêt à abandonner le thermique : « Le tout électrique, je ne suis pas encore fan ».

Quant à Alain et Anne-Marie, roulant actuellement en DS 7 et en Fiat 500 et ayant bien connu la véritable Deuche, ils ne sont pas totalement convaincus : « J’aime bien le concept et notamment la couleur, mais je suis déçu par la partie arrière. Je l’avais trouvée plus flatteuse en photo, les ailes semblaient un peu plus prononcées. » Reste que madame ne l’envisage pas comme seconde voiture, car trop petite, et qu’elle n’a jamais « été trop 2CV ».

« Franchement chapeau ! »

Les goûts et les couleurs sont bien sûr propres à chacun, mais l’habitacle semble faire davantage l’unanimité, à l’image de Vincent qui félicite les équipes de Citroën : « Ils ont vachement bien bossé ». Son ami Juan Carlos est d’accord : « Franchement chapeau, il faut qu’elle sorte comme ça, l’intérieur est proche de celle d’avant ! ».

Tout en étant séduit, Yvan, actuellement en Renault Mégane et Clio, reste pragmatique : « J’attends de la voir en vrai maintenant, mais je ne serai pas forcément client dans deux ans ».

Les visiteurs rencontrés sont enthousiastes et les avis sont globalement positifs. Le tarif de 15 000 € promis par la marque reste un argument, mais une autre donnée reste inconnue, l’autonomie.