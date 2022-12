Carte grise : fin de la gratuité pour les hybrides dans 4 régions en 2023

Il faut manifestement encore aller chercher l'argent où il est. Et les poches des automobilistes semblent encore une fois un bel endroit à visiter pour les pouvoirs publics. Un puits sans fond pourrait-on dire.

Et quel retournement de situation, aussi ! Ainsi, en 2021, presque toutes les régions avaient décrété la gratuité de la carte grise pour les véhicules hybrides (micro-hybrides, hybrides simples et hybrides rechargeables). En 2022, encore la quasi-totalité des régions exonéraient de taxe régionale, sauf la région Grand-Est, et les DOM-TOM, et la Bretagne et le Centre-Val-de-Loire étaient à -50 %.

Mais en janvier 2023, c'est le chemin inverse qui sera effectué.

Du moins dans les régions suivantes :

Nouvelle-Aquitaine

Pays de la Loire

Bourgogne-Franche-Comté (a priori en juillet 2023 pour cette région)

Là, fin de la gratuité pure et simple.

Et dans les Hauts-de-France, ce sera demi-tarif au lieu de gratuit.

Et les mauvaises nouvelles ne sont peut-être pas terminées, car certaines régions n'ont pas encore officialisé le vote de leur budget.

Pour les véhicules 100 % électriques, pas de changement par contre, c'est la gratuité partout, car il s'agit d'une mesure gouvernementale nationale, et les régions n'ont pas le choix que de l'appliquer.

Il est clair donc que l'on continue de privilégier la mobilité 100 % électrique, mais que l'on veut petit à petit décourager même l'achat des hybrides. Parfaitement rageant, sachant que c'est une excellente solution, avec des consommations plus basses qu'un thermique, pour ceux qui ont besoin d'une autonomie plus importante qu'un VE.