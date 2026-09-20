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Ford Ecosport

Ce Ford Ecosport est passé du crossover banal à l’étrangeté sur roues

Dans Tuning / Autres actu tuning

Adrien Raseta

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Ce Ford EcoSport à six roues repousse les limites de l’absurde automobile avec une transformation étonnamment soignée. Entre consommation ridiculement élevée et habitabilité inchangée, cet improbable engin cherche désormais preneur aux enchères.

Ce Ford Ecosport est passé du crossover banal à l’étrangeté sur roues

Il fallait oser : transformer un modeste Ford EcoSport en véhicule à six roues n’était probablement pas une priorité pour l’humanité. Pourtant, cet exemplaire de 2019 en finition Titanium se trouve actuellement aux enchères sur Bring a Trailer. Une voiture initialement banale qui affiche dans cette configuration un travail de carrosserie étonnamment soigné.

Initialement conçu comme support publicitaire roulant, le crossover a reçu une louche de centimètres supplémentaires, un troisième essieu, des panneaux latéraux tôlés et un aileron de toit parfaitement superflu. Détail amusant : le coffre gagne en volume, mais les passagers arrière restent aussi à l’étroit qu’à l’origine. Sous son capot, son quatre cylindres atmosphérique entraîne les roues avant et celles du centre tandis que les deux dernières se contentent de suivre.

Ce Ford Ecosport est passé du crossover banal à l’étrangeté sur roues

Un véhicule très gourmand

Sur les photos de l’annonce, l’ordinateur de bord affiche une consommation folle équivalente à 42 l/100 km. Accidenté puis reconstruit, cet Ecosport avait été vendu chez Mecum contre 9 350 dollars en 2025 (8 265 euros environ à l’époque). Un an plus tard, les enchères atteignent 10 666 dollars (9 286 euros au cours actuel). Difficile de dire si cela est réellement une bonne affaire.

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Le Ford Ecosport de première génération date de 2003, et n'a été vendu qu'en Amérique latine. Celui que nous connaissons, le premier pour nous, est donc en fait la seconde génération au niveau mondial. Commercialisé depuis 2012, il était prévu pour être distribué essentiellement sur les marchés émergents d'Inde, d'Asie du Sud-Est ou du Brésil.

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