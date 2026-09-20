Ce Ford Ecosport est passé du crossover banal à l’étrangeté sur roues

Il fallait oser : transformer un modeste Ford EcoSport en véhicule à six roues n’était probablement pas une priorité pour l’humanité. Pourtant, cet exemplaire de 2019 en finition Titanium se trouve actuellement aux enchères sur Bring a Trailer. Une voiture initialement banale qui affiche dans cette configuration un travail de carrosserie étonnamment soigné.

Initialement conçu comme support publicitaire roulant, le crossover a reçu une louche de centimètres supplémentaires, un troisième essieu, des panneaux latéraux tôlés et un aileron de toit parfaitement superflu. Détail amusant : le coffre gagne en volume, mais les passagers arrière restent aussi à l’étroit qu’à l’origine. Sous son capot, son quatre cylindres atmosphérique entraîne les roues avant et celles du centre tandis que les deux dernières se contentent de suivre.

Un véhicule très gourmand

Sur les photos de l’annonce, l’ordinateur de bord affiche une consommation folle équivalente à 42 l/100 km. Accidenté puis reconstruit, cet Ecosport avait été vendu chez Mecum contre 9 350 dollars en 2025 (8 265 euros environ à l’époque). Un an plus tard, les enchères atteignent 10 666 dollars (9 286 euros au cours actuel). Difficile de dire si cela est réellement une bonne affaire.