Les meilleurs SUV urbains d'occasion à petit prix : objectif moins de 7 000 €

Les SUV dans leur ensemble pèsent près de 40 % du marché depuis le début de l'année. Les plus petits d'entre eux, les SUV "urbains", en représentent donc près de la moitié, avec leurs 19 % de part de marché. C'est dire s'ils connaissent un succès fulgurant, porté par les Peugeot 2008, Renault Captur, Citroën C3 Aircross et autres Ford Puma ou Volkswagen T-Roc.

Mais, las, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du neuf. Alors comment s'offrir un petit SUV lorsque les cordons de la bourse, en se déliant, ne peuvent laisser passer qu'un modeste 7 000 € (et encore, ce budget serait considéré comme confortable par certains...) ?

Il faut bien sûr se tourner vers le marché de la seconde main. Et regarder du côté des précédentes générations, lorsqu'elles existent, des stars du marché. Ou de modèles plus anciens, plus exotiques, auxquels on ne penserait pas. Ils existent !

Nous avons donc effectué une sélection des meilleurs modèles, en tenant compte aussi et surtout de leur fiabilité, garante d'un budget d'utilisation raisonnable, sans avoir pour épée de Damoclès la crainte de grosses réparations coûteuses.

Et on vous prévient par avance : à ce tarif, les occasions sont rares, alors il faut se lever tôt pour sauter sur les bonnes affaires !

Le Peugeot 2008

Le Peugeot 2008 est une véritable star du marché des SUV urbains. Il a bataillé pendant longtemps avec son plus grand rival le Renault Captur, pour savoir lequel des deux serait la meilleure vente, et c'est le Renault qui s'est imposé. Mais vous ne retrouverez pas ce dernier dans notre sélection, à cause de sa présentation, plus cheap, et surtout de soucis de fiabilité assez graves, aussi bien en essence qu'en diesel.

Sachez que le 2008 n'est pas épargné non plus par les soucis, surtout avec le moteur 1.2 Puretech 110/130 essence. C'est pourquoi, une fois n'est pas coutume, nous vous invitons ici à choisir un modèle diesel. En effet le 1.6 e-HDI en 92 ou 115 ch peut être considéré comme fiable sous le capot du 2008, connaissant tout de même les maux de tous les diesels (vanne EGR qui s'encrasse, injecteurs sensibles...). Les plus récents 1.6 BlueHDI 100 et 120 sont un peu meilleurs mais sont trop chers.

En effet, pour 7 000 €, on ne trouvera en bon état que des 1.6 e-HDI 92 ch de 2013 ou 2014, en finition Allure la plupart du temps. Ils auront en moyenne 170 000 km. Cela peut paraître beaucoup, mais si l'entretien est suivi, ce bloc peut parcourir le double. Mais c'est une preuve que les décotes sont tout de même assez lentes.

Le Toyota Urban Cruiser

Toyota a été un des précurseurs dans la catégorie des SUV urbains. Après avoir en effet présenté un très original Fun Cruiser (premier nom du Rav-4 court), la marque a commercialisé, de 2009 à 2014, le Urban Cruiser. Censé remplacer la version courte du Rav-4, disparue avec la seconde génération, il a connu un bide complet en France, à cause de prix élevés, trop proches de ceux du Rav-4, justement, alors qu'il est bien plus petit.

En cause aussi, des prestations moyennes, un manque de choix dans les motorisations, une présentation trop sérieuse. Pourtant, il est très à l'aise en ville grâce à sa taille réduite (3,93 m), superbement équipé, même en entrée de gamme Life, est disponible en transmission intégrale avec la version diesel, ce qui reste rare dans la catégorie, et si ses prix étaient élevés en neuf, ils sont abordables en occasion, du fait de son manque de sex-appeal.

En effet, pour 7 000 € (voire moins), on peut trouver des modèles 1.4 D4-D diesel 90 ch de 2010 à 2013, affichant en moyenne 150 000 km. Les défauts de ce moteur, vus sur la Yaris 2, ont été en grande partie résolus avant la commercialisation de ce Urban Cruiser. Il faudra juste surveiller la consommation d'huile. Les modèles essence, parfaitement fiables, sont par contre rarissimes. Ils sont cependant à privilégier, si vous en trouvez, car présentant en plus des kilométrages moyens plus faibles (120 000 km).

Le Skoda Yeti

On y pense assez peu, à ce petit monstre tchèque. Pourtant, ses 4,22 m le placent au cœur de la catégorie, et il fait preuve d'aspects pratiques bien pensés, comme une banquette arrière à sièges indépendants et coulissants, et un bon volume de coffre, variant de 416 litres à 1 760 litres lorsque les sièges sont rabattus.

De plus, il bénéficie de l'expérience de Volkswagen en termes de trains roulants, et de transmission, puisqu'il existe aussi bien en 4x2 qu'en 4x4. Ses moteurs vont du 105 ch diesel 1.6 au 170 ch diesel 2.0 TDI, en passant par le 2.0 TDI 110/140/150 et les blocs essence 1.2 TSI 105/110 et 1.4 TSI 122/125/150.

Son équipement est généreux pour le prix demandé, comme à l'accoutumée chez Skoda. Et en plus, la qualité de présentation et de finition est franchement dans le haut du panier. Décidément, c'est à se demander pourquoi il s'est aussi peu vendu, et est aussi rare en occasion. On trouvera , pour le budget imparti de 7 000 €, des modèles 1.2 TSI 105 ou 2.0 TDI 110 de 2010 à 2012. Ils auront en moyenne 120 000 km en essence et 175 000 km en diesel.

Il s'agit de deux petits SUV jumeaux sur le plan technique, et quasi identiques esthétiquement. Le Fiat étant un Suzuki rebadgé, suite aux accords entre les deux constructeurs, datant de 2003. Ils ont été commercialisés de 2006 à 2015.

Et rares sont les acheteurs potentiels qui y pensent à l'heure du choix, tant leur carrière a été timide en France, contrairement au reste de l'Europe, ou aux marchés émergents. Pourtant, ces modèles ne manquent pas de qualité. Dans un gabarit contenu (4,11 m pour la Fiat, 4,10 m pour la Suzuki), ils arrivent à caser 5 personnes sans trop les serrer. Le comportement routier est plaisant, et sécurisant, plus encore en version 4x4 (toutes les Sedici le sont, la Suzuki offre le choix entre 4x2 et 4x4). L'équipement est honnête, et l'habitacle présente bien, vieillit encore mieux même si l'ambiance n'est pas à la folle gaîté. Les moteurs diesels sont performants et sobres, les essence un peu moins, on les trouve d'ailleurs bien plus rarement en occasion. Par contre, le coffre cube 270 à 1 045 litres, ce qui est très moyen.

Pour moins de 7 000 €, on trouve des modèles de 2006 à 2010, c’est-à-dire restylés et avec des moteurs plus puissants, 1.6 essence 120 ch (au lieu de 107) et 2.0 Multijet diesel 135 ch (au lieu du 1.6 Mjt 120), qu'il faut dans ce cas privilégier. Et ils auront moins de 110 000 km, ce qui reste raisonnable.

Bref, ces deux modèles ne sont pas les plus sexy du marché, mais ils font le job correctement, et sont sans gros soucis de fiabilité, ce qui est primordial.

Le Ford Ecosport

Le Ford Ecosport est arrivé bon dernier de notre grand comparatif des SUV urbains réalisé en 2018. Pourquoi alors le sélectionner aujourd'hui me direz-vous ? Tout simplement parce que s'il n'est pas le meilleur, loin de là, en neuf, il le devient en seconde main, grâce à des tarifs très intéressants, et à une fiabilité qui permet de ne pas se faire trop de soucis, au contraire d'autres modèles peut-être mieux placés en neuf, mais qui peuvent connaître ensuite des aléas.

C'est même un des modèles les plus fiables du marché, ce que notre maxi-fiche fiabilité a pu mettre en lumière.

Si ses prestations sont il est vrai en retrait, côté qualité de finition, de confort, d'insonorisation (rappelons qu'il est fabriqué en Inde jusqu'en 2017 et réservé au départ aux pays émergents), par rapport à ses rivaux, son agrément général reste vivable au quotidien, surtout depuis le restylage de 2017. Mais pour 7 000 €, ce sont uniquement des modèles d'avant qui seront accessibles. Des millésimes 2014 en motorisation 1.0 EcoBoost 125 ch, celle que nous vous conseillons plutôt que le diesel 1.5 TDCi 95 ch.. Le kilométrage sera en moyenne de 100 000 km.

Attention, les annonces sont encore rares à ce prix. Mais cela devrait s'étoffer dans les mois et années à venir.

Le Kia Soul

On a tendance à l'oublier aussi ce Kia Soul, surtout depuis que la marque coréenne a sorti un autre SUV urbain, le Stonic. Pourtant, le Soul, avec ses 4,11 m, rentre parfaitement dans la catégorie, même si au départ il avait aussi été présenté comme une sorte de minispace surélevé.

Pour le budget, seule la première génération (2009-2014) sera accessible. Son look a étonné à sa sortie. Carré mais jovial, avec possibilité d'opter pour des stickers décoratifs, il proposait aussi un habitacle sérieux mais pouvant être égayé par un système sono à contours lumineux, qui réagissaient à la musique. Innovant et fun, créé pour plaire aux jeunes. Habitabilité et coffre sont en cohérence avec le gabarit.

Avec un poids élevé et des motorisations pas au top de la modernité, le Soul n'est pas le plus performant ni le plus sobre des SUV urbains mais il fait le job. Le diesel 1.6 CRDi 128 ch procure un meilleur agrément que l'essence 1.6 126 ch. Et ça tombe bien, c'est le plus répandu en occasion.

Pour 7 000 €, vous vous porterez acquéreur d'un modèle 2010 ou 2011, en finition Play ou Active, affichant en moyenne 110 000 km.

Le Chevrolet Trax

On termine cette sélection avec un peu d'exotisme. Qui se souvient en effet du Chevrolet Trax ? Et pourtant, il s'agit ni plus ni moins que d'un clone de l'Opel Mokka, mais bien moins cher, ce qui lui permet justement de faire partie de cette liste, alors que le cousin allemand reste trop onéreux en occasion.

Alors bien sûr, ces prix plus bas ne se sont pas faits sans concessions. Le Trax, s'il possède un style extérieur assez proche du Mokka et assez valorisant (ce n'est pas un simple rebadgeage), n'en reprend pas l'habitacle cossu. La planche de bord est spécifique et de moins bonne qualité au niveau des matériaux et des assemblages. À l'américaine en somme... L'insonorisation est également moins soignée.

Mais pour le reste, châssis, trains roulants, motorisations, on retrouve les mêmes éléments, ce qui fait du Trax un SUV tout à fait compétent sur la route.

Pour le budget, on trouvera essentiellement des exemplaires de 2013/2014, en diesel 1.7 VCDi 130 ch, transmission 4x2 et finition LT. Ils afficheront en moyenne 170 000 km. Les annonces sont rares, donc si vous êtes client, vous devrez faire preuve de patience pour dénicher celui qui vous conviendra.