Ce que Renault pense de la voiture à conduite autonome

Comme tous les constructeurs automobiles, Renault s’intéresse naturellement à la voiture autonome. Alors qu’on imaginait l’arrivée rapide de voitures capables de se conduire toutes seules il y a encore une décennie, cette perspective s’est quand même un peu éloignée. Certaines autos pourront très prochainement se conduire de manière autonome dans les bouchons sur l’autoroute et Tesla espère toujours parvenir à homologuer enfin son Full Self Driving dans sa version finale. Mais chez Renault, on ne croit plus trop aux voitures particulières à conduite autonome à court terme.

« Dans le cas des véhicules individuels, Renault Group concentre ses efforts sur le niveau L2 voire L2+, avec de nombreuses aides à la conduite au meilleur niveau du marché et qui rendent ses véhicules sûrs et agréables à conduire en toute confiance, comme le régulateur de vitesse contextuel ou l’assistance au maintien dans la voie ou prochainement la fonctionnalité de dépassement automatique. Bien qu’assisté, le conducteur reste responsable de la conduite.

Si aller au-delà de cette assistance reste techniquement possible, Renault Group ne fait pas de l’atteinte du niveau L3 (« eyes off ») une priorité à court terme. Un écart de complexité technologique important existe en effet entre l’automatisation de niveau L2 et l’autonomie de niveau L3 car le véhicule doit pouvoir évoluer en toute sécurité dans des environnements complexes, avec une supervision limitée du conducteur. À ce stade, le coût induit à faire supporter aux clients, rapporté aux bénéfices de conduite, rendrait la demande insuffisante voire anecdotique. », peut-on lire dans le communiqué que vient de publier le constructeur français.

Des navettes autonomes à Roland Garros

En revanche, Renault croit au potentiel immédiat des véhicules de transport de personnes à conduite entièrement autonome. Le constructeur veut développer un châssis « MiniBus » électrique basé sur la plateforme du nouveau Master capable « d’intégrer les solutions d’automatisation de partenaires spécialisés comme EasyMile, Milla ou WeRide ».

En partenariat avec WeRide, Renault déploiera à titre expérimental des navettes à conduite autonome au tournoi de Roland Garros 2024 : « De 11h à 19h, du 26 mai au 9 juin 2024, ce service expérimental permettra de se rendre du parking P2 (situé aux abords du Bois-de-Boulogne) au stade de Roland-Garros. Et, à l’issue des matchs, de quitter Roland-Garros pour se rendre Place de la Porte d’Auteuil ou revenir au Parking P2 ». L’engin ressemble fortement au Mini Robobus de WeRide (et ça paraît logique puisque c'est probablement exactement le même).

Renault prépare un « déploiement commercial à grande échelle de véhicules avec un niveau d’autonomie L4, c’est-à-dire pouvant gérer seuls les situations de conduite, dans un domaine opérationnel défini, avec supervision à distance, mais sans opérateur à bord ».