CES 2020 : BMW dévoile un siège spécial pour le X7

Toutes les prouesses et créations technologies du CES ne verront pas forcément le jour, mais chez BMW, qui dévoile un concept très simpliste de conduite autonome de niveau 5 (niveau maximal) au CES, il y a un équipement que nous pourrions retrouver dans une vraie voiture à moyen terme. C'est sous l'appellation X7 "ZeroG Lounger" que BMW présente cet équipement de luxe, évidemment installé dans le modèle le plus haut de gamme de la marque actuellement. Une option que nous devrions retrouver dans "quelques années" selon BMW. Peut-être à l'occasion du restylage du X7 ?

Il s'agit d'un siège inclinable à 40 et même 60 degrés dans sa position la plus extrême, ici sur l'illustration. La forme du siège est bien entendu très particulière et forme un cocon, mais si le passager décide de rester éveillé, il peut toujours compter sur un écran positionné au niveau du pare-soleil qui se déploie un peu comme dans un avion.

BMW n'a pas oublié l'aspect sécuritaire sur ce siège capable de fortement s'incliner puisque la ceinture est intégrée au siège et capable de s'adapter aux différentes inclinaisons. Un airbag, lui aussi spécifique, est compris dans le siège.