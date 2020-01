CES 2020 : Renault va faire communiquer voiture et maison

Vous vous souvenez peut-être du concept Symbioz de Renault, qui illustrait le lien entre l'habitat et l'automobile personnelle. Aujourd'hui, Renault annonce une nouveauté technologique qui va concrétiser cette relation entre la maison et la voiture avec un partenariat signé entre la marque au losange et la société Otodo, spécialisée dans la connectivité "smart home".

Les interactions seront lancées sur le nouveau système Easy Link (nouvelle Zoe, Clio, et Captur). La relation entre automobile et habitat ira dans les deux sens : il sera possible de paramétrer certaines choses depuis sa maison et vers son auto, mais aussi de gérer des équipements de son domicile depuis l'habitacle de sa Renault :

Le paramétrage du service se fait très simplement via une application smartphone dédiée. L’utilisateur sélectionne les objets connectés de son domicile qu’il souhaite intégrer aux scénarios disponibles, ainsi que les actions qui doivent être affectées à chacun d’eux.

« Leaving Home » : pour mettre sa maison en sommeil (passage du thermostat en mode « économie d’énergie », abaissement des volets, extinction des lumières par exemple.)

« Arriving Home » : pour réveiller son domicile.

L’utilisateur définit ensuite la distance entre son véhicule et sa maison à partir de laquelle chacun des scénarios doit lui être proposé.

Le déploiement de ces fonctionnalités sur Easy Link se fera courant 2020, sans date précise communiquée par Renault.