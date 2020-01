CES 2020 : Toyota dévoile... une ville

Au CES 2020, les constructeurs automobiles prennent de la place. Mais pour Toyota, il n'y a pas assez de place pour présenter en taille réelle son futur "produit". Il s'agit d'une ville entière baptisée "Woven City", qui sera construite sur un ancien site industriel de la marque japonaise, au pied du Mont Fuji.

Cette ville "intelligente" servira de laboratoire géant pour tester les futures technologies : conduite autonome, habitat et robotique. Toyota annonce que Woven City accueillera 2000 personnes, majoritairement des ingénieurs et des chercheurs et leur famille, pour travailler de concert sur ces thématiques. Et pour circuler dans Woven City, il n'y aura que des véhicules écologiques Toyota.

Réseau souterrain pour transporter les marchandises, bâtiments uniquement en bois avec des toitures recouvertes de panneaux solaires, rues uniquement utilisées par les véhicules autonomes et maisons connectées seront les caractéristiques de Woven City.

La ville, imaginée par Bjark Ingels (qui n'est autre que l'architecte d'une partie du site Google aux Etats-Unis et de la maison Lego au Danemark), sera alimentée à la fois par les panneaux solaires mais aussi par des piles à combustible. Rappelons en effet que la marque mise sur cette technologie depuis déjà quelques années avec sa Mirai.