Cet utilitaire Mercedes vaut plus de 200 000 euros pour une bonne raison

Le préparateur britannique Clive Sutton publie sur la toile le résultat de son dernier projet pour le moins insolite. L'entité habituée des salons du luxe du calibre de Top Marques à Monaco s'attaque cette fois à un véhicule plutôt discret de prime abord. Il s'agit en effet d'un utilitaire Mercedes Sprinter totalement noir facturé pourtant une coquette somme.

Sans surprise, si l'extérieur n'affiche que des vitres teintées et des jantes de 20 pouces, c'est parce que la partie la plus intéressante se situe à l'intérieur. L'ouverture de la porte latérale dévoile sur les clichés des sièges chauffants en cuir à la sellerie travaillée, deux écrans 4K de 40 pouces, une console de jeux Playstation 5, un éclairage coloré du sol au plafond, des panneaux d'isolation texturés sur les parois, un système audio cinéma Sonos dernier cri, deux grands espaces réfrigérés, une climatisation surpuissante, une machine à café et un dressing. Les clients les plus fortunés peuvent en outre signer pour un espace de change, un toit panoramique en trois parties et une salle de bains.

Tous ces équipements ciblent majoritairement vous l'avez compris les clients des pays dans lesquelles les conditions climatiques sont les plus chaudes. C'est pourquoi Clive Sutton rappelle que ce véhicule peut être exporté dans le monde entier depuis le Royaume-Uni. Une prestation qui rendra la note -débutant à l'équivalent de 208 000 euros- encore plus salée !