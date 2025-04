Cette appli permet d’acheter, vendre et immatriculer son auto illico tranquilo

Un million de transactions. Depuis deux ans, l’application Simplimmat connaît un succès croissant pour les cessions de voitures d’occasions. L’outil permet de vendre, d’acheter sa voiture instantanément et d’en obtenir le certificat d’immatriculation illico. Comparé aux 5 398 335 de transactions VO en 2024, cela peut paraître encore peu. Il n'empêche. Dans un parc automobile vieillissant où la majorité des voitures échangées ont plus de 15 ans (Source NGC AAAData) l'appli supervisée par l'État apporte une garantie de sécurité pour les deux parties. Sur la transaction et la fiabilité des informations de la voiture.

En cas de situation administrative non conforme du véhicule cédé, l’application bloque automatiquement la vente. La garantie d’une voiture ni gagée ni volée au moment de sa cession. Un outil pratique et rassurant. Le tout instantanément. Un outil réservé aux VP, aux quardicyles à moteur et deux et trois roues motorisés, dont Caradisiac vous décrit le mode d’emploi.

Cession acquisition mode d'emploi

D’abord télécharger l’appli sur son smartphone. Acheteur et vendeur créent ensuite leur compte. Entrer son numéro de tel, puis le code de confirmation reçu par SMS, son identifiant France Connect et enfin créer son code personnel de déverrouillage de l’appli. Préalablement à toute de marche de vente, pensez à vous munir d’une pièce d'identité, de la carte grise du véhicule, d’un justificatif de domicile et d’un contrôle technique de moins de 6 mois si nécessaire.

Pour pouvoir effectuer la transaction, vendeur et acheteur doivent être connectées simultanément. Le vendeur intervient en premier en cliquant sur l'icône « Déclarer la vente d'un véhicule ». Il prend en photo le volet bas (coupon détachable) du certificat d’immatriculation, puis entre les titres d'identité de l'acheteur et du vendeur. Le vendeur transmet ensuite le dossier de son véhicule à l'acheteur sans oublier de saisir le numéro de téléphone portable de ce dernier qui devra flasher un QR code dans l'application. Acheteur et vendeur n'ont plus qu'à signer sur leur écran respectif la déclaration de cession pour valider la transaction.

Certificat d’immatriculation immédiat

Dans la foulée l'acheteur peut réclamer son certificat d’immatriculation. Il lui suffit d’appuyer sur « Demander ma carte grise », de joindre une photo de justification de domicile et de s’acquitter du montant des taxes. Un certificat provisoire d'immatriculation valable un mois est alors directement adressé sur le smartphone avant de recevoir sa carte grise définitive. Simplimmat, simplement simplissime. Sauf quand çà bug.