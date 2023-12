Cette BMW franchit la barre du million d'euros

Vous avez sous les yeux l'une des voitures frappées de l'hélice les plus exclusives jamais vendues. Quelqu'un a effectivement signé un chèque de 1 017 500 euros pour mettre dans son garage cet exemplaire de la spectaculaire BMW 3.0 CSL. Une coquette somme pour un coupé redessiné cachant en réalité une elle aussi très désirable BMW M4 CSL.

Souvenez-vous : le constructeur allemand révélait cette série limitée fin 2022 pour célébrer l'anniversaire du cinquantenaire du département Motorsport. L'idée était de commercialiser via cinquante unités seulement un véhicule reprenant l'identité du modèle éponyme de 1972. Un 3,0l biturbo porté à 560 chevaux, un kit carrosserie spécifique réalisé à la main en composite polymère/carbone, une présentation bleu blanc rouge, des jantes dorées, une signature visuelle jaune dans les projecteurs et des feux stop laser faisait partie du lot. Pour couronner le tout, le conducteur -ou plutôt pilote- devait composer avec une architecture de propulsion et une boîte manuelle six rapports.

Avec une telle fiche technique, une diffusion au compte-gouttes et seulement 33 kilomètres au compteur, pas étonnant que les prix atteignent des sommets. La BMW 3.0 CSL s'échangeait pour rappel en 2022 contre 800 000 euros. Belle opération pour le précédent propriétaire.