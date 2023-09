Cette BMW M3 CSL abandonnée finalement sauvée ?

Pour les fans de la division Motorpsort, la BMW M3 génération E46 fait partie des véhicules les plus désirables. Cela est d'autant plus le cas lorsqu'il s'agit d'une version rarissime à l'image de cette CSL abandonnée depuis de nombreuses années dans le sous-sol d'un parking à Londres. Le coupé sportif immortalisé sous une épaisse couche de poussière puis photographié avec des sabots pour sanctionner son immobilisation beaucoup trop longue vient d'être enlevé pour une destination inconnue. Les groupes de passionnés -dont ceux de Motorchive, à l'origine des photos des cet article- sont en ébullition : que va-t-elle devenir ?

Le modèle visible sur les images sortait de concession en 2004. 16 000 kilomètres plus tard, la trois portes survitaminée s'enfonçait dans ce parking sous-terrain pour y passer une bonne partie de son histoire. Début 2023, des amateurs la trouvent et tentent d'éclaircir les raisons pour lesquelles cette voiture collector reste immobile, sans que personne n'en prenne soin. Quelques mois plus tard, coup de théâtre, l'auto disparaît subitement. Son propriétaire s'est-il soudainement rappelé qu'il possédait cette auto ? Va-t-elle être restaurée ? A-t-il prévu de la vendre ? Ces nouvelles questions ne resteront pas sans réponse. L'internaute de la page Instagram London_barn_find a d'ailleurs déjà retrouvé le véhicule sur un plateau derrière un Range Rover.

Pour rappel, la BMW M3 CSL dispose sous son capot de la version ultime du six cylindres en ligne atmosphérique S54 avec 360 chevaux pour 370 Nm de couple. Sa mécanique adopte une boîte à air élargie en carbone, des grands papillons d'admission, un échappement allégé ainsi que des soupapes et arbres à cames revus. Au final, la M3 CSL pèse sur la balance 110 kilos de moins que la déclinaison standard grâce entre autres à l'adoption d'un toit carbone. Les fans de pilotage ne regretteront peut-être que sa boîte robotisée SMG II installée d'office sur cette version.