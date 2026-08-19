Cette technique de fraude au péage était trop efficace pour être durable

L’idée des vacances est, à l’origine, de se faire plaisir. Mais avec la hausse des prix, notamment des trajets (essence et péage), la restriction prime sur le plaisir. En effet, il faut maintenant dépenser plusieurs billets, avec la hausse du prix des carburants, pour se rendre sur son lieu de vacances. Mais le carburant n’est pas la seule cause de cette forte dépense : il y a aussi le péage. Bien qu’il varie en fonction de la distance parcourue et de la classe du véhicule, en 2026, les tarifs des péages ont augmenté en moyenne de 0,86 % au 1er février. Pour un véhicule de classe 1, le tarif kilométrique moyen est de 0,095 à 0,115 euro/km.

Pour mieux illustrer la situation, prenons l’exemple d’un vacancier originaire des Landes qui souhaiterait quitter la chaleur du quotidien pour aller vers la Normandie, l’une des destinations les plus prisées par les Français au mois de juillet, d’après une étude de France Inter, en raison de températures moins élevées qu’ailleurs. Grâce au site de Vinci Autoroutes, il est possible de réaliser une estimation du tarif du trajet. Pour que cette personne se rende en Normandie à bord d’un véhicule de classe 1, soit un véhicule léger, elle devra compter environ 102,70 euros de péage.

Des idées à ne pas reproduire

Ce budget élevé peut donner des idées à certains. Bien que cela n’ait pas été réalisé par des professionnels, cela n’est évidemment pas à reproduire. En effet, depuis six mois, trois conducteurs appartenant à une même famille anglaise fraudaient les péages qu’ils rencontraient. « La technique la plus simple qu’il soit », a expliqué l’Escadron départemental de contrôle des flux (EDCF) du Doubs, chargé de l’affaire, à la chaîne France 3 Bourgogne-Franche-Comté : une fois les trois véhicules alignés, un passager descendait d’une voiture pour lever manuellement la barrière. Résultat : la famille a économisé 3 000 euros.

Mais finalement, ils vont devoir rembourser ce qu’ils ont pu économiser. Après six mois de recherches, la famille a été arrêtée après avoir été identifiée par des caméras de surveillance, le 8 août dernier. Vers 13 h, au péage de l’A36, à Saint-Maurice-Colombier, les fraudeurs ont été pris en flagrant délit, puis interpellés par les forces de l’ordre.