Ceux qui possèdent une voiture électrique et thermique préfèrent souvent l'électrique

Quand on a facilement accès à une prise de recharge, la voiture électrique représente le véhicule idéal pour les déplacements de la vie de tous les jours. A l’inverse, le véhicule thermique conserve toujours un avantage de praticité pour les grands voyages où il n’impose pas de préparer sa route et planifier la recharge. Voilà pourquoi les données publiées par Zap-Map nous paraissent totalement logiques.

Cette société du Royaume-Uni spécialisée dans le référencement des stations de charge a mené une enquête auprès de 4300 utilisateurs de voitures électriques dans le pays, comprenant 1300 personnes qui possèdent à la fois une voiture thermique et un véhicule électrique. Et cette étude montre que pour ceux qui ont à la fois une auto à zéro émission et un modèle utilisant de l’énergie fossile, c’est le plus souvent la voiture électrique qui est privilégiée pour les déplacements.

La voiture électrique garde souvent l’avantage

D’après l’étude de Zap-Map, 85% des gens possédant les deux types de voitures choisissent le véhicule électrique pour les petits déplacements de la vie quotidienne (lorsqu’il faut déposer les enfants à l’école, aller faire des courses, au restaurant…). Pour les trajets domicile-travail, ils sont 71% à favoriser la voiture électrique. Lorsqu’on parle de trajets de plus de 160 kilomètres de distance, ils restent 67% à préférer la voiture électrique. Même en vacances sur de plus longs trajets au Royaume-Uni, 55% d’entre eux choisissent encore la voiture électrique. Bref, c’est une nouvelle fois l’illustration que le véhicule électrique convient désormais à quasiment tous les usages grâce au déploiement des bornes de charge. Mais le luxe de pouvoir compter sur une voiture thermique au cas où permet de ne jamais avoir de problème d’organisation.