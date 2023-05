Il y a des gens, comme ça, qui ont un peu de talents que les autres et savent parfaitement les exploiter.

On en a l’illustration ces jours-ci avec Charles Leclerc qui, non content d’être un excellent pilote de Formule 1 (vice-champion du monde 2022), a tout récemment créé la surprise en sortant un morceau de piano dont le succès va grandissant sur les plateformes musicales.

Charles Leclerc, champion aussi au piano

Baptisé « AUS23 1:1 », titre qui fait référence au GP d’Australie 2023 en marge duquel il a été enregistré, ce morceau composé par le monégasque tranche radicalement par son rythme calme avec le bruit et la fureur inhérents à la F1. Reste qu’il totalise déjà près de 1,9 million d’écoutes sur Spotify et 460 000 vues sur YouTube.

« Je suis très surpris du succès, je savais que ça ferait un peu de bruit, parce qu'un pilote de F1 qui sort une chanson, c'est peu commun. Mais je ne voulais pas faire de marketing, je voulais juste le partager avec ceux qui aiment que je joue du piano », a déclaré le pilote Ferrari dans une interview sur le fil Twitter officiel de la F1.

Belle réussite pour quelqu’un qui n’a commencé le piano que récemment. « J’ai toujours aimé la musique, mais ce n’est que pendant la pandémie que je me suis mis au piano. En passant plus de temps à la maison, je m’en suis offert un et j’ai commencé à apprendre à jouer. Depuis, je suis tombé amoureux de cet instrument et je joue dès que le peux quand je suis à la maison. »