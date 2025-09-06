Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Citroen Ds3

Duel d'anciennes

Citroën DS3 THP vs Mini Cooper S, deux petites chics au cœur pas si toc

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

Partageant leur moteur, la DS3 et Mini Cooper S présentent pourtant deux approches différentes pour rouler dans une citadine huppée et performante. Leur mécanique a mauvaise réputation, mais les exemplaires fiabilisés sont nombreux et pas très chers : dès 3 500 €. Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Citroën DS3 THP vs Mini Cooper S, deux petites chics au cœur pas si toc

La relance incroyablement réussie de la nouvelle Mini, la R50 en 2001, force le respect. Connaissant un grand succès, elle est remplacée par la Mini R56 en 2006, qui entérine sa popularité, au point de largement inspirer la concurrence. Une nouvelle catégorie se crée, celle de citadine chics et rapides, mais pas radicalement sportives.

Citroën s’y engouffre avec la DS3 à la rentrée 2009, qui utilise pratiquement le même moteur que la Mini. Si celle-ci joue brillamment la carte du néo-rétro, la française se veut ouvertement moderne et décalée, démarche là aussi aboutie et bien accueillie par le public. Toutes deux performantes et personnalisables à l’envi, ces rivales connaîtront les mêmes soucis mécaniques, et pour cause ! Cela a pour conséquence faire plonger leur cote, de sorte qu’on trouve de bons exemplaires fiabilisés dès 3 500 €. Si on achète soigneusement, on peut réaliser de bonnes affaires.

 

Les forces en présence

Le montant central en aileron de requin est une belle trouvaille, qui singularise le flanc de la Citroën DS3, ici en 2010.
Le montant central en aileron de requin est une belle trouvaille, qui singularise le flanc de la Citroën DS3, ici en 2010.

Citroën DS3 THP (2010- 2016) : berline 3 portes, 5 places, 4-cylindres 1,6 l turbo, 156-165 ch, 1 165 kg, 214-218 km/h, à partir de 3 500 €.

Profil typique et parfaitement équilibré pour la Mini Cooper S R56, dont les vitres latérales se passent d'encadrement pour plus de chic. Ici en 2007.
Profil typique et parfaitement équilibré pour la Mini Cooper S R56, dont les vitres latérales se passent d'encadrement pour plus de chic. Ici en 2007.

Mini Cooper S R56 (2006- 2014) : berline 3 portes, 4 places, 4-cylindres 1,6 l turbo, 175-184 ch, 1 130 kg, 225-228 km/h, à partir de 4 000 €.

 

 

Présentation : un cœur pour deux

Originale et tapageuse juste ce qu'il faut, la Citroën DS3 présente une ligne charismatique qui favorisera son succès. Les possibilités de personnalisation sont nombreuses (coloris, accessoires...).
Originale et tapageuse juste ce qu'il faut, la Citroën DS3 présente une ligne charismatique qui favorisera son succès. Les possibilités de personnalisation sont nombreuses (coloris, accessoires...).

Auteur notable de la  Twingo chez  Renault puis embauché par Ford, Jean-Pierre Ploué entre chez  Citroën pour en chapeauter le style en 1999. Sa mission ? Redynamiser le design du Double Chevron, ce qui sera particulièrement manifeste sur la  C5 II et la DS3. Annoncée par le concept DS Inside présenté au salon de Genève 2009, la DS3 est une citadine chic qui se distingue par le montant central arborant un motif un aileron de requin, des chromes et des couleurs qui claquent. La version finale, présentée fin août, est quasiment identique !

Planche de bord sympa pour la Citroën DS3, même si elle pourrait davantage se distinguer de celle d'une C3. Ici en 2009.
Planche de bord sympa pour la Citroën DS3, même si elle pourrait davantage se distinguer de celle d'une C3. Ici en 2009.

Dans l’habitacle, la Citroën s'équipe de la planche de bord de la C3 de 2e génération, mais décorée de façon plus aguicheuse. Techniquement, la DS3 adopte la plate-forme 1 du groupe PSA (déjà vue dans les C2/C3, voire la Peugeot 207), dotée de trains roulants classiques : jambes de force à l’avant, essieu de torsion à l’arrière.

Sous le capot, la DS3 a droit au très récent bloc THP, conçu avec  BMW et fabriqué à Douvrin. Ultramoderne avec son injection directe et son turbo, ce moteur bénéficie d’une distribution variable (degré et temps d’ouverture des 16 soupapes) typiquement BMW. Apparu dans la 207, ce groupe a droit à quelques modifications en arrivant sous le capot de la DS3, portant sa cavalerie à 156 ch.

A l'arrière également, la Citroën DS3 fait preuve d'originalité même si le vitrage couvrant les montants rappelle la Mini. Ici en 2010.
A l'arrière également, la Citroën DS3 fait preuve d'originalité même si le vitrage couvrant les montants rappelle la Mini. Ici en 2010.

Commercialisée en 2010, la DS3 s’affiche à des prix raisonnables : à partir de 20 000 € (25 300 € actuels selon l’Insee) en Sport Chic déjà richement dotée : ESP, clim auto, ordinateur de bord, jantes alliage de 17 et vastes possibilités de personnalisation. La Citroën, charismatique et performante, se vend plutôt bien. En 2012, la DS3 se découvre dans sa version Cabrio, au large toit ouvrant en toile, qui se signale aussi par ses nouveaux feux arrière à LED. Puis, en 2014, la DS3 bénéficie d’une mise à jour. Retouchés, les projecteurs mixant xénon et LED, jouxtent une calandre modifiée.

Les places arrière de la Citroën DS3 accueillent deux adultes dans de bonnes conditions, et le coffre s'avère très acceptable.
Les places arrière de la Citroën DS3 accueillent deux adultes dans de bonnes conditions, et le coffre s'avère très acceptable.

Retravaillé, le THP grimpe à 165 ch grâce notamment à une pression d’injection rehaussée (200 bars au contre 120) et un turbo aux nouvelles pales. Le couple reste à 240 Nm dès 1 400 tr/min, mais les chronos s’améliorent : 218 km/h au maxi contre 214, pour un 0 à 100 km/h exécuté en 7,5 sec contre 8,1. Le cockpit évolue peu, se passant toujours d’écran central tactile. En 2016, la DS3 perd l’appellation Citroën, devenant une DS, puis se voit retirée en 2019.

Fin 2006, la Mini R56 remplace la R53, en changeant très peu son allure et en conservant la plate-forme. Mais les moteurs, nouveaux, se dotent d'un turbo pour la première fois.
Fin 2006, la Mini R56 remplace la R53, en changeant très peu son allure et en conservant la plate-forme. Mais les moteurs, nouveaux, se dotent d'un turbo pour la première fois.

Compliquée, la genèse de la première Mini de nouvelle génération, commercialisée en 2001 et codée R50, a tout de même débouché sur une belle fiche technique, entre plate-forme très rigide et essieu arrière multibras, d’inspiration BMW. Logique, la marque bavaroise possède Mini, et pour la deuxième génération de la petite anglaise, apparue en 2006, codée R56, conserve la plate-forme de la R53.

S'il se différencie peu de celui de la R50, le tableau de la Mini Cooper S R56 demeure très séduisant et profite d'une jolie qualité de fabrication.
S'il se différencie peu de celui de la R50, le tableau de la Mini Cooper S R56 demeure très séduisant et profite d'une jolie qualité de fabrication.

Cela dit, si la Mini semble n’avoir pratiquement pas changé, la carrosserie est entièrement redessinée, et sous le capot, le moteur est inédit chez Mini : c’est le THP, dénommé ici Prince, conçu conjointement avec PSA, qui le fabrique dans son usine de Douvrin. Alimenté par une injection directe et un turbo à double entrée, ce bloc tout alliage très moderne cube 1,6 l et développe 175 ch dans le cas de la Mini Cooper S.

Béquet et double sortie d'échappement distinguent la poupe de la Cooper S de celle des autres Mini R56. Ici, fin 2006.
Béquet et double sortie d'échappement distinguent la poupe de la Cooper S de celle des autres Mini R56. Ici, fin 2006.

Les performances sont élevées : 225 km/h au maxi, 0 à 100 km/h en 7,5 s. La boîte 6 aide bien, surtout que le poids s’élève tout de même à 1 130 kg.  Facturée 23 400 €, soit 31 400 € actuels selon l’Insee, la Cooper S est plutôt chère. Mais elle se pare d’une belle dotation : ESP, régulateur de vitesse, clim auto, jantes alliage de 17, démarrage sans clé, radio CD. Là, le programme de personnalisation est vaste : packs, coloris, jantes, selleries…

Bien peu d'espace à l'arrière de la Mini R56, en longueur comme en largeur, et le coffre se révèle par ailleurs du genre... Mini !
Bien peu d'espace à l'arrière de la Mini R56, en longueur comme en largeur, et le coffre se révèle par ailleurs du genre... Mini !

Le succès est au rendez-vous, et dès janvier 2010, une petite mise à niveau a lieu : le moteur grimpe à 184 ch (228 km/h en pointe, 0 à 100 km/h en 7 s) puis le look change légèrement en octobre. En 2014, la Mini R56 disparaît, remplacée par la nouvelle F56, bien plus encombrante sur sa nouvelle plate-forme…

 

Fiabilité/entretien : la Mini commence à essuyer les plâtres... sans les finir.

Les avaries ont été nombreuses sur le bloc THP de la DS3 : chaîne, suralimentation, consommation d'huile... Mais ils ont été corrigés sur les voitures bien suivies, au gré des nombreux rappels.
Les avaries ont été nombreuses sur le bloc THP de la DS3 : chaîne, suralimentation, consommation d'huile... Mais ils ont été corrigés sur les voitures bien suivies, au gré des nombreux rappels.

Arrivée quelques années après le début de commercialisation du THP, la DS3 a trop peu résolu les soucis de fiabilité. Surtout en 2010, la chaîne de distribution a tendance à se détendre voire se décaler, et ses tendeurs s’usent trop vite. Résultat, des pertes de puissance, plus rarement des casses du moteur. Un bruit métallique au démarrage ? La chaîne est défectueuse. A noter également, des soucis de gestion du turbo et des fuites à la pompe à eau.

Enfin, le boîtier d’injection connait des faiblesses (calages du moteur, à-coups, voyants allumés). C’est peu rassurant, mais les pannes ont majoritairement été résolues en réseau. D’ailleurs, bien des DS3 passent les 200 000 km avec le moteur d’origine, même s’il consomme naturellement un peu d’huile. Ça va bien mieux en 165 ch, d'autant que la transmission se révèle solide. Dans l’habitacle, la finition n’est pas extra, et on note pas mal de bugs du Bluetooth ou encore du GPS. Mais des reprogrammations les résolvent en général.

Dénommé Prince chez Mini, le 1,6 l turbo est pratiquement identique à celui de la DS3, donc présente les mêmes défauts, eux aussi corrigés pour la plupart sur les exemplaires soignés.
Dénommé Prince chez Mini, le 1,6 l turbo est pratiquement identique à celui de la DS3, donc présente les mêmes défauts, eux aussi corrigés pour la plupart sur les exemplaires soignés.

L’eussiez-vous cru, les soucis de moteur de la DS3 se retrouvent en pire sur la Mini 175 ch (moteur N14), surveillez donc de près la chaîne de distribution (qui se change pour environ 1 000 €), la consommation et les fuites d’huile ainsi que la pompe haute pression. A regarder attentivement aussi, l’état du circuit de refroidissement (des fuites peuvent mener à une rupture du joint de culasse), la distribution variable, problématique comme souvent chez BMW.

Une fois ces faiblesses endiguées, le moteur peut durer très longtemps, surtout que le 184 ch (codé N18) est nettement plus serein. Cela dit, on note aussi également des soucis de boîtier ABS et des pépins électriques dans l’habitacle. De nombreux rappels ont eu lieu :  il est donc crucial d’opter pour un exemplaire dûment suivi.

Dans les deux cas, n’achetez que des exemplaires dont le moteur n’a aucune fuite, n’émet pas de bruit suspect (claquement dû à la chaîne de distribution), offre toute sa puissance, ne fume pas et n’engendre pas l’allumage de témoins. Même à plus de 200 000 km, ça se trouve.

Avantage : Egalité. Les deux rivales semblent également problématiques par leur moteur. Cela, un exemplaire fortement kilométré et fonctionnel semble intéressant puisque les soucis auront été réglés !

 

Vie à bord : plus de style que d’espace

Sellerie très confortable dans la Citroën DS3, tant par le moelleux que le maintien latéral. L'accoudoir central avant ajoute à l'agrément général.
Sellerie très confortable dans la Citroën DS3, tant par le moelleux que le maintien latéral. L'accoudoir central avant ajoute à l'agrément général.

Même si elle est très proche de celle de la C3, la planche de bord de la DS3 se révèle originale et correctement réalisée. Les matériaux sont d’une qualité globalement convenable, sans plus, et l’équipement est plutôt complet quelle que soit la version. Surtout, la présentation se révèle pimpante.

Les sièges avant procurent un confort appréciable, mais à l’arrière les passagers ne pourront prendre leurs aises. Toutefois, l’espace demeure acceptable, deux adultes pouvant prendre place sans se contorsionner. Cela dit, l’ambiance n’est guère lumineuse et les rangements sont peu nombreux. Variant de 285 l à 980 l banquette rabattue, le coffre est à peu près logeable.

Les sièges de la Mini R56 se signalent par un confort certain, mais ils manquent de maintien latéral. En tout cas, à l'avant, l'espace ne manque pas.
Les sièges de la Mini R56 se signalent par un confort certain, mais ils manquent de maintien latéral. En tout cas, à l'avant, l'espace ne manque pas.

Coup de cœur assuré dans la Mini avec ce tableau stylé, néo-rétro mais pas trop. Un grand écran circulaire domine le centre d'une planche de bord plutôt bien réalisée alors que la présentation est soignée. On aime aussi les matériaux de bonne facture, même s’ils n’ont rien de luxueux.

A l’avant, on apprécie l’espace disponible ainsi que les sièges bien conçus, sans oublier les rangements un peu moins rares que dans la Citroën. A l’arrière en revanche… Deux adultes auront du mal à tenir plus de 5 min vu le manque criant d’espace. Quant au coffre, variant de 160 l à 680 l dossiers repliés, il est ridicule.

Avantage : Citroën. Si les goûts et les couleurs ne se discutent pas, on peut estimer que le bien meilleur volume utile de la DS3 lui suffit à prendre le dessus sur une Mini certes plus soignée.

 

Sur la route : punch et agrément mais chacune à sa manière

Performante et sûre, la Citroën DS3 THP profite d'un excellent amortissement, qui en préserve les qualités routières sur mauvais revêtement.
Performante et sûre, la Citroën DS3 THP profite d'un excellent amortissement, qui en préserve les qualités routières sur mauvais revêtement.

Belle position de conduite dans la DS3, où on est installé dans une voiture classique et bien pensée. Le THP a beau être décrié, mais c’est un moteur très agréable à utiliser. Souple, il étonne par son punch à mi-régime, et ne demande qu’à prendre des tours dans une sonorité sympa. Gratifiant d’excellentes performances, il se complète d’une boîte 6 bien étagée et fort plaisante à manier.

Côté châssis, la satisfaction reste de mise. Un peu légère, la direction se révèle précise et plutôt informative, surtout en conduite sportive. Le train avant encaisse la virulence du moteur et la poupe suit sans broncher. Par ailleurs, le grip important contribue à rendre le comportement très efficace. Ce beau bilan, renforcé par un excellent freinage, se maintient sur mauvaise route, grâce à un amortissement remarquable qui profite au confort, de très bon niveau. En somme, la DS3 satisfait aussi bien à une conduite sportive qu’à un usage plus relax, révélant une belle polyvalence.

Sacrées sensations au volant de la très performante Mini Cooper S, qui rappelle un go-kart par son comportement. Mais celui-ci se dégrade sur mauvais revêtement.
Sacrées sensations au volant de la très performante Mini Cooper S, qui rappelle un go-kart par son comportement. Mais celui-ci se dégrade sur mauvais revêtement.

Excellente position de conduite dans la Mini Cooper S également, où on est assis à ras du sol. Tant mieux pour les sensations ! Le moteur récupère toutes les qualités qu’on a vues dans la DS3, en y ajoutant un tempérament plus épicé encore, même si on n’a jamais l’impression qu’il dispose ici de 19 ch supplémentaires. En tout cas, il marche très fort, et, là aussi, la boîte 6 bien étagée lui convient parfaitement.

Le châssis ? Il délivre bien plus de sensations que celui de la Citroën. Cela passe par une direction plus rapide et des remontées d’informations moins filtrées…. Voire une suspension bien plus ferme. Un vrai feeling de karting : une vraie Mini. Sur route lisse, ça se passe très bien, l'anglaise procure bien du plaisir, se révèle efficace et joueuse, même si le train avant peine sous la puissance. Mais dès que le bitume se dégrade, la Mini tressaute, perd du grip et se révèle incapable de suivre le rythme de sa rivale. Heureusement, elle freine un peu plus fort encore. En clair, la Mini est moins homogène mais plus amusante que la DS3.

Avantage : égalité. Entre DS3 et Mini, c’est une affaire de préférence. Vous voulez de la polyvalence et du confort ? Prenez la française. Des sensations et du fun ? Prenez la Mini.

 

Budget : pas fiables mais pas chères (ou l'inverse)

En 2014, la Citroën DS3 modifie ses projecteurs et voit son moteur grimper à 165 ch tout en augmentant sa fiabilité.
En 2014, la Citroën DS3 modifie ses projecteurs et voit son moteur grimper à 165 ch tout en augmentant sa fiabilité.

En très bon état, la Citroën DS3 THP 156 se débusque dès 3 500 €, en affichant 200 000 km compteur. Pas un souci si la voiture a été suivie et corrigée, cas pas si rare. A 4 000 €, on trouve de belles autos aux alentours de 150 000 km, mais il faudra passer les 5 000 € pour tomber sous les 100 000 km. Les versions 165 ch sont bien plus chères, d’environ 2 000 €. Côté consommation, comptez 7,5 l/100 km.

Fin 2010, la Mini Cooper S bénéficie d'un léger restylage touchant surtout aux boucliers. Son moteur est passé à 184 ch quelques mois auparavant.
Fin 2010, la Mini Cooper S bénéficie d'un léger restylage touchant surtout aux boucliers. Son moteur est passé à 184 ch quelques mois auparavant.

En très bon état, la Mini Cooper S 175 ch débute à 4 000 €, en affichant 200 000 km. A 5 000 €, on en déniche de belles aux alentours de 150 000 km, mais pour rester sous les 100 000 km, on comptera plutôt 6 500 €. Les modèles 184 ch exigeront 2 000 € de plus. La consommation ? Tablez sur 8,0 l/100 km en moyenne.

Avantage : Citroën. Moins chère et plus frugale, la DS3 s’impose ici.

 

Verdict : une Citroën plus raisonnable

En 2014, la Citroën DS3 fermée reçoit les feux arrière de la version cabriolet.
En 2014, la Citroën DS3 fermée reçoit les feux arrière de la version cabriolet.

Si les deux rivales posent les mêmes soucis de moteur, elles ne doivent pas être rejetées pour autant car leurs défauts se résolvent. Et dans les deux cas, elles proposent de belles performances, avec un petit plus pour la Mini à ce sujet, un comportement routier efficace (avantage à la Citroën) et un grand agrément de conduite.

La française séduit par son homogénéité et son confort, l’anglaise par ses sensations et son typage karting. La DS3 prend objectivement le dessus globalement grâce à ses prix et sa consommation légèrement inférieurs. Qu’elle soit plus spacieuse ne gâche rien, mais on ne peut oublier le caractère plus fort et joyeux de la Cooper S...

Fin 2010, la Mini Cooper S modifie également sa poupe, mais dans le détail uniquement, surtout du côté du bouclier.
Fin 2010, la Mini Cooper S modifie également sa poupe, mais dans le détail uniquement, surtout du côté du bouclier.

 

Thème Avantage
Fiabilité/entretien Egalité
Vie à bord Citroën
Sur la route Egalité
Budget Citroën
Verdict Citroën

 

Pour trouver des annonces, rendez-vous sur le site de La Centrale : Citroën DS3 THP et Mini Cooper S.

En savoir plus sur : Citroen Ds3

Citroen Ds3

Avis Citroen Ds3

13,6 /20

Ds3 (2) 1.2 PURETECH 82 S&S SO CHIC ETG (2015)

Par Jacques3131 le 01/08/2023

Une obligation de changement de moteur pour une consommation très excessive d'huile à 85 000 km. Pas de réel sav alors que la voiture est achetée neuve 23000€ ni de la part du concessionnaire, ni de la part du fabricant.Ils ont.t été présents pour la vente mais silence en cas de problème.Le véhicule est une ds3 auto essence, boîte automatique.CordialementJacques

18,8 /20

Ds3 1.6 HDI 90 FAP AIRDREAM SO CHIC (2010)

Par Homalet le 31/07/2023

Nous avons ce véhicule depuis 2010, actuellement nous ne faisons plus que 20 000km par ans, le véhicule totalise 335 000 kms, aucun, je dis bien aucun problème, un entretien régulier, que du consommable, plaquettes, disques, pneux, courroie de distribution à 200 000, embrayage 250 000, les tambours seront fait pour la première fois dans 20 000 kms.Le véhicule à fait que de l'urbain et extra-urbain sauf pendant les congés.Intérieur très très propre, extérieur également sauf une rayure sur la porte Av D, immatriculée dans le 95, un Vendéen n'a pas apprécié la venue d’estivant. Consommation de nuit avec la climatisation à 20° 5.6L.

9,6 /20

Ds3 1.6 THP 155 SPORT CHIC (2011)

Par Sassa69 le 30/03/2023

Niveau esthétique rien à dire mais ça fait 3 semaines que je l’est et j’ai déjà une fuite d’huile, un défaut moteur + voyant moteur allumé + des bruits bizarres quand je braque à gauche ou à droite, perte de puissance, en montée elle fais des a coup..Je ne sais pas si c’est un défaut d’origine ou bien si je me suis faite arnaquer par le garage où je l’es acheter mais en tout cas je vous la conseille pas. A bon entendeur.

18,6 /20

Ds3 1.6 THP 155 SPORT CHIC (2013)

Par Albinus le 29/03/2023

Bon les critiques sur cette ds3 sont totalement fausse , il suffit d'avoir une ds3 de 2010 mais avec le galet tendeur dernière génération et la pompe HP renforcé ou bien avoir une ds3 après 2012 qui ont déjà réglé ces soucis et vous avez une bonne caisse dans les mains .Pour ce qui est de l'entretien c'est tout les 10.000 à 15.000Km et non pas tout les 30.000 km comme conseiller par la marque car le moteur s'encrasse assez vite .Pour éviter l'encrassement je préconise du 0w40 a mettre en hiver et du 5w40 a mettre en été car cette huiles permet de bien lubrifié l'ensemble du moteur mais aussi de ne pas se désagréger aussi vite qu'un w30 .Pour ce qui est des performances, y'a rien a en redire , la voiture a pas mal de reprise et avec une 6 rapports c'est que du bonheur.Pour ce qui est du confort, ds3 sont des chefs .Ça reste une très bonne caisse et je parle même pas du châssis sport , on ne ressent pas les vibrations même pas avec roues 17 pouces .

Voir tous les avis Citroen Ds3

Essais Citroen Ds3

Forum Citroen Ds3

