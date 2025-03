Comment bien choisir son attelage ?

Pour choisir l’attelage qui vous convient il est impératif de prendre en compte la taille de votre voiture, le poids total roulant autorisé (PTR), le poids total en charge autorisé (PTC), et bien évidemment le poids de ce que vous comptez remorquer. Vous trouverez les informations concernant les PTRA et PTCA autorisés sur votre carte grise.

Pour définir la taille de l’attelage dont vous avez besoin en fonction du type de votre véhicule il suffit de mesurer la distance entre le haut de l’intérieur du récepteur d’attelage (la platine sur laquelle se monte la boule) et le sol. Ôtez le chiffre obtenu de la distance entre le sol et le bas d’un attelage de remorque (par exemple).

De quoi se compose un attelage ?

Un attelage se compose de trois parties :

- Une boule ou rotule, sur laquelle on vient fixer le bras de la remorque et qui est montée sur le récepteur d’attelage.

- Une barre ou ferrure, qui se fixe sous le châssis du véhicule.

- Enfin, un faisceau électrique qui va permettre de raccorder les clignotants et feux stop de la remorque ou de la caravane au système électrique de la voiture.

Quels sont les critères pour choisir un attelage ?

Avant toute chose, il faut se poser la question suivante : qu’est-ce que vous allez tracter ? C’est en fait le nerf de la guerre. Ensuite, regardez sur votre carte grise. Elle vous indique le Poids Total Roulant et le Poids Total en Charge. Pour savoir quel est le poids tractable maximum par votre véhicule il suffit d’effectuer la soustraction suivante : PTR - PTC, ce qui vous permettra de savoir quelle charge votre voiture sera capable de tirer. De même, un attelage se définit par sa masse tractable. Si l’attelage présente une masse tractable de 1 200 kg, vous pourrez tracter une remorque chargée au maximum à 1 200 kg.

II vous faut également définir la charge verticale maximum. Cette charge représente le poids que peut supporter l’attelage sur sa flèche (défini par la masse statique). Si vous voulez y fixer un porte-vélo par exemple le poids du porte-vélos et des vélos cumulés ne devra en aucun cas dépasser la masse statique indiquée. En règle générale ce poids se situe entre 50 et 80 kg. Vous trouverez cette indication sur la plaque d’identification de l’attelage, ou plus simplement parfois sur l’emballage.

Enfin, le choix est également une question de budget. Plus l’attelage est qualitatif plus il est cher.

Quel attelage pour tracter quoi ?

Les attelages existent en différents diamètres. Leur choix dépend du type de remorques et des charges que vous aurez à tracter. La taille la plus petite est le 1-7/8 pouces. Ce type d’attelage convient pour de petites remorques destinées à transporter des motos, des bagages, etc. C’est un attelage idéal pour les sorties de week-end, emporter des détritus à la déchetterie, etc. mais il ne supportera pas le poids d’une caravane.

Plus polyvalent, l’attelage 2 pouces est adapté au remorquage de petits bateaux ou d’une caravane légère.

Si vous avez besoin de tracter plus lourds, à savoir une caravane de grande taille, une remorque porte voiture, un van à chevaux et des équipements destinés à faire les marchés, mieux vaut opter pour un attelage de type 2-5/16 pouces.

Quels sont les différents types d’attelage qui vous sont proposés sur le marché ?

Il existe plusieurs types d’attelage : l’attelage col de cygne ; celui à rotule standard ; le modèle à rotule horizontale démontable ; ou à rotule diagonale ou verticale démontable.

L’attelage col de cygne, est le plus plébiscité pour sa durée de vie et sa polyvalence. C’est celui qui convient à tous les types de remorques ou de porte-vélos. Il a pour particularité que sa monture reste apparente derrière votre véhicule, et ce même quand vous retirez la boule d’attelage. L’attelage à rotule standard est plus particulièrement destiné aux VU et 4x4 du fait qu’il permet de tracter aisément des charges très lourdes. La platine sur laquelle se fixe la rotule comporte 2 ou 4 trous et elle reste visible, même si vous retirez la boule d’attelage. Les attelages à rotule horizontale, diagonale ou verticale offrent l’intérêt d’être démontables sans outil. Modèles haut de gamme, ils sont en général plus onéreux mais plus pratique de ce point de vue. En outre les deux derniers modèles sont dotés d’une monture quasiment invisible derrière la voiture quand la boule d’attelage est retirée.

Quel faisceau électrique choisir ?

Pour alimenter les feux et les clignotants de la remorque l’attelage comporte un faisceau électrique qu'il faut d’un côté raccorder sur le système électrique de la voiture et qui de l’autre vient se fixer sur celui de la remorque.

Il existe deux types de faisceaux électriques : 7 ou 13 broches. Bien évidemment si vous possédez déjà une remorque dotée d’une prise mâle il est impératif que la prise de l’attelage corresponde.

Le faisceau à 7 broches n’est conçu que pour alimenter l’éclairage (feux de position, stop, clignotants, etc.). Il n’est absolument pas adapté à des remorques freinées. Outre l’éclairage de base, un faisceau 13 broches assure l’alimentation électrique d’un système de freinage mais également celle nécessaire à bord d’une caravane de manière permanente lorsque vous roulez, ce qui vous assure la continuité du fonctionnement du réfrigérateur ou d’un congélateur.

Il existe néanmoins des adaptateurs qui permettent, comme leur nom l’indique, d’adapter le faisceau électrique à la remorque attelée. Vous pouvez ainsi utiliser un adaptateur 7/13 broches pour le brancher sur la prise femelle du faisceau d’attelage de la voiture et à la prise mâle à 13 broches de la remorque. Vous trouverez également des adaptateurs 13/7 broches.

Pourquoi faut-il systématiquement protéger la boule d’attelage ?

La boule d’attelage est constituée de métal et au fil du temps et des éléments, si vous ne la protégez pas, elle finit par rouiller. En outre, si vous vous cognez dedans la protection amortira le choc. Enfin, dans la mesure où cette dernière est souvent enduite de graisse, cela évite de vous frotter dessus lorsque vous ouvrez votre coffre. Il existe des « chapeaux » de toute forme et à tous les prix pour protéger la boule d’attelage mais, à défaut, une balle de tennis évidée fera également très bien l’affaire.

Faut-il toujours démonter la boule d’attelage ?

Il est coutumier d’estimer qu’il est préférable de démonter la boule d’attelage lorsque vous ne vous en servez pas. Néanmoins, aucune loi ne rend ce démontage obligatoire car il existe un vide juridique en la matière. Les seuls avantages c’est de gagner quelques centimètres si vous vous garez dans un endroit étroit et d’engendrer moins de dégâts pour le véhicule qui vous suit en cas de collision. Néanmoins, la boule d’attelage dans ce dernier cas est également une forme de protection pour votre parechoc qui aura également moins de dégâts grâce à sa présence. Néanmoins, selon l’article R317-23 du Code de la Route :

« tout véhicule à moteur, toute remorque, à l’exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route ». Il vous revient donc d’évaluer la dangerosité de votre boule d’attelage d’autant que, selon les cas, votre assurance, en fonction des circonstances de l’accident et des clauses d’exclusion de votre contrat, pourrait ne pas vous couvrir.