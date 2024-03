Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le faisceau d’attelage

Il n’existe pas un mais des faisceaux d’attelage. Chacun étant conçu pour s’adapter à différents types de véhicule, qu’ils soient légers, lourds, ou même pour certains à des deux-roues motorisés. Ils sont indispensables à votre sécurité puisqu’ils vous permettent de signaler vos intentions de conduite en assurant une connexion électrique entre le véhicule et sa remorque mais également d’utiliser les systèmes de freinage de certaines remorques. Certains faisceaux intègrent également des systèmes de sécurité tels que des connecteurs étanches, des relais et des fusibles.

Pour des véhicules légers, les faisceaux sont disponibles principalement en deux modèles : 7 ou 13 broches, eux-mêmes déclinés entre un modèle universel ou multiplexé.

Comment fonctionne un faisceau d’attelage ?

Un faisceau n’est rien d’autre qu’un groupe de fils électriques isolés regroupés dans une gaine, qui assurent la liaison entre les différents éléments électriques du véhicule tracteur et de la remorque.

Les faisceaux d’attelages sont dotés de connecteurs spécifiques qui varient en fonction du type de faisceaux et du véhicule. Lorsque vous actionnez vos clignotants, vos freins, le chauffage de votre caravane, la marche arrière de votre voiture, etc., ils permettent de transmettre les signaux électriques nécessaires à l’activation des composants idoines. Le parfait fonctionnement du faisceau est crucial pour la sécurité du conducteur mais également des autres usagers de la route qui peuvent ainsi anticiper vos actions, surtout lorsque vous reculez sur un parking avec votre remorque ou votre caravane !

7 ou 13 broches, universel ou multiplexe, quelles différences ?

Le nombre de broches qui composent un faisceau d’attelage dépend du nombre de fonctions électriques nécessaires lorsque vous tractez une remorque, un van à chevaux ou une caravane.

Le faisceau à 7 broches est équipé d’une prise femelle qui, une fois raccordée à la prise mâle de la remorque ou du porte-vélos, permet de connecter le système d’éclairage de cette dernière. Le faisceau universel est une solution destinée aux remorquages occasionnels, ils sont équipés de connecteurs standardisés qui simplifient leur installation. Les faisceaux 7 broches ne servent qu’à l’utilisation de l’éclairage de la remorque mais ne peuvent pas convenir si vous attelez une caravane.

Les faisceaux multiplexés disposent d’une technologie avancée qui permet de transmettre les signaux électriques de façon plus régulière et sécurisée. Ils sont destinés aux véhicules bénéficient d’une électronique sophistiquée nécessitant une communication plus subtile. Ils sont équipés d’un boîtier électronique qui, par exemple, désactive le radar de recul du véhicule lorsque vous enclenchez une marche arrière tout en gérant les fonctions d’éclairage additionnel.

Le faisceau à 13 broches, plus élaboré que le précédent, utilise de la même manière une prise femelle à 13 broches pour connecter le système électrique de la remorque au circuit 12 volts du véhicule avec une alimentation continue. Si vous souhaitez tracter une caravane, ce faisceau est indispensable pour assurer l’alimentation électrique de cette dernière.

Enfin, il existe des faisceaux d’attelage spécifiques pour certains véhicules particuliers haut de gamme permettant un échange d’une meilleure compatibilité et d’une plus grande performance avec le système électrique de votre voiture.

Quand avez-vous besoin d’un adaptateur d’attelage ?

L’adaptateur d’attelage permet d’adapter le faisceau électrique à la prise mâle de ce que vous tractez. Ainsi, un adaptateur 7/13 broches vous permettra de raccorder une prise mâle à 13 broches sur la prise femelle à 7 broches. De même, un adaptateur 13/7 broches permettra de fixer une prise à 7 broches sur une prise 13 broches. Très utile si vous achetez un nouveau porte-vélos dans la mesure où ces derniers sont désormais le plus souvent proposés de série avec une prise 13 broches.