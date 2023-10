Difficile d’y échapper. difficile de ne pas être frappé, en entrant dans l’immense hall du Parc des expos de Paris Nord Villepinte, par la profusion de vans et de fourgons aménagés, de toutes tailles, de tout prix, et de toutes qualités. De Pilote à Chausson, de Hymer à Westfalia en passant par Challenger, aucune marque ne veut laisser passer le filon gagnant du moment : l’utilitaire reconverti et aménagé qui est en train de tailler des croupières à ce bon vieux camping-car. Tout comme les vans plus petits, À l’instar du groupe Trigano qui a carrément lancé une nouvelle marque, Panama, qui équipe le petit Peugeot Traveller.

dailymotion Salon des véhicules de loisirs - Des camping-cars et caravanes minuscules ou XXL.

Pourtant, au salon du véhicule de loisirs, les camping-cars ne baissent pas la garde. Ils sont toujours fringants, qu’il soient sages ou extravagants. À l’image de Morello qui, malgré son nom très italien, est un constructeur allemand. Avec la marque Concord, c’est l'un des spécialistes des liners, ces camping-cars XXL. Il a fait le voyage de Paris avec son dernier modèle : le Grand Empire. Un nom qui en dit long : 11 m, posés sur un châssis de camion Mercedes Actros.

Un coffre suffisamment grand pour embarquer sa voiture

À l’intérieur, c’est une débauche de cuir et de climatisation. Le lit, king size, évidemment, est niché dans une véritable suite parentale, avec dressing et douche séparée. L’engin embarque, selon le modèle, une Smart Fortwo ou une Mini dans sa soute. Pratique pour faire ses courses une fois installé au camping. Hélas, le Grand Empire a un tout petit inconvénient, ou plutôt deux : il requiert un permis poids lourd et un porte-monnaie tout aussi lourd : puisqu’il coûte 750 000 euros.

Pour abandonner un temps son habitation mobile et se servir de sa voiture, on n’est pas forcément obligé de passer un permis poids lourd et de se délester d’une fortune. Deux autres stands proposent une solution moins onéreuse. Deux marques, Unica et Tischer, qui proposent des cellules qui s’installent sur un pick-up, et se désinstallent en un rien de temps, enfin presque. « Entre une demi-heure et trois quart d’heure » signale le vendeur. Tout de même. À l’intérieur, on retrouve le confort nécessaire pour deux ou quatre personnes à des tarifs compris entre 36 000 et 45 000 euros, selon le niveau de finition. Les spécialistes de ce type de cellules étant rares, il faut compter deux ans d'attente pour s'offrir un modèle Tischer.

Puisque l’idée consiste à séparer la cellule du véhicule, pourquoi pas la caravane ? Adria, spécialiste s’il en est du genre, en propose une toute nouvelle sur son stand. En plus, cette Action, d’à peine 5m est d’un design plutôt réussi et aérodynamique. Dans cette petite surface, deux personnes sont parfaitement à l’aise, et qui dit petite caravane, dit voiture pas trop imposante pour la tracter. Nul besoin d’un gros SUV ou d’un 4x4. Une compacte suffit. Son prix aussi est compact, puisque la petite caravane ne dépasse pas 25 000 euros.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Une somme qu’il faudra doubler pour s’offrir la Maxi life de Hobby, une nouveauté elle aussi, mais elle n’accueille pas qu’un couple. Lits superposés, salon transformable : en tout, 8 personnes peuvent y dormir, y manger. Mais pour prendre la douche, prière d'en passer par les sanitaires du camping. Le petit camping-car Notin, lui, n'est pas destiné aux familles très nombreuses. Son intérieur est tout en bois façon manoir anglais. Fabriqué sur une base de Renault Goelette, il s’agit du premier modèle fabriqué en 1951 par le constructeur installé dans la Loire. Aujourd’hui aux mains d’un particulier collectionneur, il n’est pas à vendre, hélas.