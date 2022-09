Comment Google Maps veut vous faire économiser du carburant

Depuis le 6 août dernier, les applications de voyage comme Waze ou Google Maps doivent obligatoirement intégrer des messages incitatifs à l'égard des utilisateurs en matière de comportement et d'économies d'énergies. Ils doivent également proposer aux automobilistes des trajets alternatifs permettant de réduire la consommation de carburant, quitte à perdre un peu de temps. Une fonctionnalité justement comprise dans l'application Google Maps aux Etats-Unis depuis l'année dernière, qui rentre en application dès ce mercredi 7 septembre en France.

L'application de la société américaine s'appuiera à la fois sur les données de l'Agence européenne pour l'environnement et celles collectées en temps réel par l'utilisation de tous ses clients. Des paramètres comme la pente de la route ou encore le nombre de feux tricolores et autres ralentissements imposés permettront, en renfort des conditions de la circulation, d'estimer la consommation moyenne d'un véhicule pour chaque trajet. Google Maps proposera ainsi des trajets alternatifs permettant d'économiser du carburant, avec une estimation précise de cette économie par rapport au trajet le plus rapide et direct. Dans quelques semaines, de nouvelles fonctionnalités permettront même de gagner en précision dans ces estimations en renseignant le type de moteur (diesel, essence, hybride ou même électrique en calculant les kWh économisés).

Déjà efficace ailleurs

Déjà mise en application aux Etats-Unis et en Allemagne, cette fonctionnalité aurait déjà permis « une réduction de 500 000 tonnes d'émissions de CO2 soit l'équivalent de 100 000 voitures thermiques retirées de la circulation » d'après la société américaine. Alors, êtes-vous prêt à perdre un peu de temps pour moins consommer ?