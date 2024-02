Comment vendre sa voiture à la casse ?

Nous avons tous eu une fois dans notre vie ce problème : que faire de la vieille auto en panne, trop onéreuse à faire réparer, ou roulante mais trop vieille, ou déclarée « en épave » dont nous aimerions bien nous débarrasser ? Peut-elle encore valoir quelque chose et nous rapporter un peu d’argent ? La mettre à la casse oui mais comment ?

Vendre ou mettre à la casse que choisir ?

Certes vous pouvez conserver votre vieille auto au fond de votre garage indéfiniment. Néanmoins, mieux vaut prendre une décision rapidement, surtout si cette dernière est encore roulante.

Dans ce dernier cas, vous pouvez rechercher sur internet sa valeur marchande résiduelle ou faire appel à votre garagiste qui vous indiquera s’il est envisageable de la vendre en l’état, si vous devez faire quelques réparations afin de pouvoir la mettre en vente et combien vous pouvez espérer en obtenir.

Si le véhicule est non roulant ou que les réparations sont trop onéreuses par rapport au prix de vente mieux vaut la mettre à la casse.

Mettre à la casse ne veut pas nécessairement dire « donner ». En fonction de l’état de la carrosserie, des pneus, des éléments intérieurs, il se peut que votre « vieille auto » ait quand même une certaine valeur. Pour le savoir il est nécessaire de contacter plusieurs centres VHU (centre de traitement des Véhicules Hors d’Usage), autrement dit une casse-auto.

Comment rentabiliser sa voiture à la casse ?

Les normes européennes exigent que les centres VHU valorisent au mieux les véhicules en fin de vie. Cette valorisation comprend le démontage complet, la dépollution des différents fluides, la revalorisation des éléments (portières, sièges, rétroviseurs, pneus, pare-chocs, etc.) pour alimenter le marché des pièces de réemploi désormais obligatoires. Selon l’état de votre « épave » les centres VHU vont vous proposer des offres de rachat plus ou moins intéressantes. Le mieux pour faire la meilleure affaire est de faire jouer la concurrence. Easy Rachat Auto, Oust-back2car.fr, rachat-cash-voiture.fr, ma-voiture-a-vendre.com, francecasse.fr… il existe sur internet une pléiade de sites qui vous proposent de racheter vos véhicules avec un service « enlèvement d’épaves ».

Pour obtenir une offre de rachat il suffit de remplir le questionnaire en ligne, préciser si la prise en charge se fera chez vous ou si vous amènerez le véhicule sur site, si vous êtes en possession de la carte grise, etc.

Une fois en possession des offres, il ne vous restera plus qu’à faire votre choix. Toutes les démarches administratives, tant vis-à-vis de la préfecture que de votre société d’assurance, peuvent être réalisées par le centre VHU que vous aurez choisi.

Ne rêvez pas, les offres d’achat n’excèdent pas quelques centaines d’euros, elles peuvent parfois monter jusqu'à près de 2 000 € pour des véhicules en très bon état, très recherché, mais c’est rare. Ceci dit, mieux vaut quelques centaines d’euros que rien du tout.

Dans le cas où votre véhicule a été incendié ou accidenté et se trouve techniquement non réparable, la mise à la casse peut entraîner le versement d’une indemnité par votre compagnie d’assurances si vous étiez assuré tous risques.

Ce qu’il ne faut pas faire ?

Évitez de contacter un « ferrailleur » dont vous aurez relevé l’adresse sur une affichette collée au coin d’une rue, sur un feu rouge, ou sur le panneau publicitaire du centre commercial. Bien souvent, ces enlèvements sont non déclarés et il arrive que les véhicules soient revendus « sous le manteau ». Or, si l’enlèvement est « gratuit », vous n’obtiendrez rien en échange, sinon le fait de vous être débarrassé de votre encombrant.

En outre, un véhicule d’occasion hors d’usage non roulant et irréparable doit obligatoirement être dépollué et détruit par un professionnel agréé. Vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € et une peine d’emprisonnement si la réglementation n’est pas respectée, et ce même si vous êtes de bonne foi.

Et la prime à la conversion dans tout ça ?

Pour ceux qui veulent se débarrasser de leur véhicule « ancien » pour une voiture plus « propre » il existe une « prime à la conversion » (anciennement « prime à la casse ») qui vient en complément du bonus écologique pour l’achat ou la location d’un véhicule hybride ou électrique. Seuls les véhicules électriques, à hydrogène ou un modèle thermique récent émettant moins de 123 grammes de CO2 au kilomètre selon le cycle WLTP sont éligibles à l’aide pour le remplacement d’un véhicule ancien. Ce dernier doit avoir été immatriculé avant le 1er janvier 2006 pour les motorisations essence et avant le 1er janvier 2011 pour les diesels.

L’aide peut grimper jusqu’à 6 000 euros pour l’achat d’une voiture électrique ou hydrogène mais elle est liée au revenu fiscal du foyer.

Même si tout le monde n’y a pas droit, il est possible que votre vieille auto destinée à la casse vous rapporte quand même plus d’argent que vous ne le pensiez.