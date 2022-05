Les voitures les plus détruites en 2021

Publiés par nos confrères d’Auto Plus, les chiffres de AAA Data font état de la destruction de 847 880 véhicules en 2021, soit 2 322 véhicules par jour.

Détruits dans des centres spécialisés, ce sont donc près de 850 000 véhicules hors d’usage (VHU) qui ont fini leur vie en 2021 (dont 61 % de diesel), pour des raisons variées : accidents, pannes, vétusté, etc., dont 114 737 unités l’ont été dans le cadre des primes à la conversion.

Au palmarès des véhicules détruits en 2021, avec une moyenne d’âge de 20 ans, on retrouve logiquement quelques-uns des best-sellers des marques françaises. Au premier rang, et largement en tête avec 87 118 unités détruites, on trouve la Renault Mégane et ses différentes variantes. La Renault Clio suit avec 78 930 véhicules détruits, tandis que sa rivale sur le marché des citadines, la Peugeot 206 complète le podium, mais loin derrière tout de même, avec 44 797 unités détruites en 2021.

La Citroën Xsara (34 146 véhicules détruits) et la Renault Twingo (28 438 unités) complètent un Top 5 des véhicules détruits en 2021 100 % français. Un palmarès tricolore que l’on peut même compléter par la Renault Laguna en 6ème place, suivie de la Peugeot 306 et de la Peugeot 307.

En déroulant le classement, il faut attendre la 9 place, et l’Opel Corsa pour trouver une voiture d’un constructeur étranger. La Corsa est suivie de la Volkswagen Golf et de la Ford Fiesta.