Comparatif vidéo - Nouveau Dacia Duster face au MG ZS : les SUV low cost s'affrontent en statique

Dans la catégorie des SUV compacts, le Duster de deuxième génération a dû faire face à l’arrivée de modèles chinois qui l’ont attaqué sur son terrain de prédilection, en l'occurrence le rapport qualité/prix. Parmi ces derniers, le MG ZS lui a quelque peu donné du fil à retordre sur notre marché avec un habitacle à l’aspect plus cossu et des équipements modernes. Mais avec ce nouvel opus, la marque roumaine espère bien rattraper son retard et prouver qu'elle n'a plus à rougir en termes de prestations globales. Pour savoir si Dacia est sur la bonne voie, une première confrontation statique s'impose…

Avec ce troisième opus, le Duster entre dans une nouvelle aire : fini, l'image de baroudeur low cost et un peu austère, le Roumain se considère désormais comme un véhicule de loisir bien dans son époque mais pas hors de prix, même si ses tarifs ont sérieusement augmenté avec le temps. Il n'y a qu'à consulter notre comparatif avec l'ancien opus pour s'en rendre compte...

Une orientation que se caractérise par un profil rectiligne, une haute ceinture de caisse, une surface vitrée réduite et de larges protections qui lui confèrent un style cossu. À côté, le MG ZS prend un coup de vieux avec ses codes esthétiques de prémiums européens un peu datés, au premier rang desquels un style tout en rondeur, des optiques étirées, une large calandre et des chromes à foison.

Côté gabarit les deux modèles affichent les mêmes dimensions ou presque, au centimètre près dans le sens de largeur (1,81 hors rétroviseurs), le Dacia dépassant symboliquement son rival de deux centimètres entre les plaques d’immatriculation (soit 4,34 m hors tout).

À bord également, les ambiances sont diamétralement opposées. À défaut d'être raffiné, le mobilier du Roumain se veut solidement assemblé et dessiné de manière originale, avec des reliefs très travaillés donnant l'impression de disposer de plusieurs matières, et quelques touches de couleur sur la planche de bord, les accoudoirs et poignées de portes. On apprécie aussi le nouveau ciel de toit en tissu gris tendance ainsi que les joints de portes doublés de feutrine qui témoignent du soin apporté à la finition, avec lesquels contraste une moquette toujours aussi pauvre et rase, hélas.

Question qualité perçue, le MG ZS n'a pas à rougir, avec une planche de bord entièrement composée d'un plastique moussé à cœur et recouverte partiellement d'un matériau pelliculé imitant le carbone, des surpiqûres rouges qui égayent l'ambiance et une moquette épaisse. En revanche, les assemblages laissent à désirer, avec notamment une console de boutons mal alignés au centre.

Surtout, les écrans du Chinois sont complètement dépassés : passe encore celui de l'instrumentation, complet et facile à consulter malgré des graphismes désuets, mais celui du système multimédia, ultra-long à la détente, met les nerfs en pelote. En la matière, le Dacia fait désormais parti des exemples à suivre. Dès le deuxième niveau de finition, il reçoit une instrumentation numérique 7 pouces d'autant plus lisible que la résolution s'avère soignée. Mieux, le système multimédia, à hauteur des yeux, se veut réactif, et pratique avec son menu principal affichant d'emblée de nombreuses infos sur le véhicule, le système audio, la téléphonie et le GPS.

Outre ses écrans plus perfectionnés, le Dacia ajoute des équipements plus tendance, notamment un frein de stationnement électrique, la climatisation automatique, la réplication des smartphones sans fil ainsi que des aides à la conduite modernes comme l’aide au maintien dans la voie. Et contrairement à son rival, il ne réserve pas l'accès mains libre à une motorisation… Enfin, le Roumain avance quelques détails qui facilitent le quotidien comme le siège passager réglable en hauteur ou le plafonnier arrière qui font vite oublier le siège conducteur électrique de son rival…

À l’arrière le Duster offre moins d’espace au niveau des jambes mais sa banquette moins basse et bien creusée au niveau des places latérales s’avère plus confortable. On préfère également son coffre, un peu plus volumineux avec 472 dm3 maximum sous tablette (contre 448 dm3 côté MG), moins haut perché et dont le seuil est mieux protégé lors des chargements.

Le MG plombé par ses rejets de CO2.

Autre atout du Dacia et pas des moindres : sa palette de motorisations plus fournie. Alors que son rival se contente de deux moteurs essence, avec un quatre cylindres 1.5 atmosphérique totalement dépassé et un "trois pattes" 1.0 anémique malgré son turbo, le Roumain reçoit un trois cylindres suralimenté tonique et pouvant fonctionner au GPL, un 1.2 turbo microhybride de 130 ch, ainsi qu’un 1.6 à hybridation intégrale donnant accès à une boîte automatique. Notez que le Duster est également le seul à proposer une transmission intégrale (avec le 1.2 turbo microhybride).

Enfin, le ZS ne peut même plus avancer l’argument prix : certes, il paraît moins cher sur le papier, mais ses rejets de CO2 élevés quel que soit le moteur lui valent un malus de 2049 €. Soit, taxe comprise, de 19 539 de à 21 539 € pour le 1.5 106 ch, et 23 039 € pour le 1.0 turbo de 111 ch, ou des tarifs dignes du Duster, dont on ne connaît pas encore les rejets de CO2 mais qui devrait éviter, comme le précédent modèle, les lourdes sanctions gouvernementales. Pour rappel, le Dacia sera affiché entre 19 690 et 23 100 € avec le 1.0 Eco-G.

Bref, hormis sa garantie 7 ans, le MG ZS manque désormais cruellement d’arguments face au Duster, à qui l’on reprochera surtout des prix plus ambitieux qu’avant mais sans doute au niveau de ses prestations globales, plus élevées que jamais. À confirmer lors des premiers tests…