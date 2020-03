Confinement : attention aux faux gendarmes qui veulent vous faire payer un PV

Depuis le 17 mars, les mesures de confinement limitent au maximum les déplacements. De plus, les personnes qui sortent de chez elles doivent se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire. En cas de non-respect des règles, les forces de l'ordre verbalisent les contrevenants d’une amende de 4e classe, soit 135 €. En une semaine, plus de deux millions de contrôles ont été effectués, avec à la clé 124 000 contraventions.

De quoi donner des idées aux escrocs, qui ne manquent jamais d'imagination, tirant malheureusement parti de toutes les circonstances. La gendarmerie des Landes alerte ainsi sur la présence de faux gendarmes sur les routes du département.

Sur leur page Facebook, les militaires landais expliquent que "des personnes se présentant comme gendarme, agissant en tenue civile et porteur d’un brassard gendarmerie, contrôlent la population lors de ses déplacements et exigent le paiement immédiat et en espèces d’une amende de 135 euros".

Les gendarmes rappellent les conditions d'un contrôle en tenue civile :

les gendarmes doivent être porteurs d’un brassard gendarmerie de couleur grise ou blanche, avec une bande tricolore.

ils doivent être en mesure, sur votre demande, de vous présenter leur carte professionnelle (de matière plastique, de la taille d’une carte bancaire, présentant un bandeau tricolore, la photo du militaire, comportant une puce électronique). Si la personne qui vous contrôle n'est pas en mesure de présenter une carte, appelez immédiatement le 17.

De plus, les gendarmes landais expliquent que "la loi précise que les forces de l'ordre ne peuvent exiger le paiement immédiat d'une contravention que si le contrevenant ne dispose pas d'une adresse de domiciliation en France. Donc, si vous demeurez en France, les forces de l'ordre ne peuvent exiger le paiement immédiat".