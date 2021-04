Confinement - En avril, les concessions restent ouvertes sur rendez-vous

Déjà en vigueur dans 19 départements, le confinement est étendu à l'ensemble de la France métropolitaine à partir du 3 avril et pour au moins quatre semaines. Les règles sont toutefois plus souples, avec notamment la possibilité de se déplacer sans attestation dans un rayon de 10 km autour de son domicile.

En ce qui concerne les commerces, la liste des établissements qui peuvent recevoir du public est allongée, avec notamment les coiffeurs. Du côté de l'automobile, il y a du nouveau pour les concessions : lors de ce confinement, elles pourront toujours recevoir des clients. Mais cela se fera sur rendez-vous.

Pour rappel, en novembre dernier, les points de vente ne pouvaient accueillir des clients que pour les livraisons. Ce qui avait permis de maintenir un niveau d'immatriculations correct. Mais toute la vente devait se faire à distance. Sans surprise, le nombre de nouvelles commandes avait dégringolé, - 80 %. Difficile de convaincre les clients de faire un tel achat par téléphone !

Pour éviter une nouvelle période où les carnets de commandes se remplissent à peine, ce qui pèse sur la santé de l'entreprise avec moins de chèques à encaisser pendant les semaines et mois qui suivent, le gouvernement a donc fait un geste. En avril, il sera toujours possible d'aller voir les modèles en concessions, mais en ayant donc au préalable pris un rendez-vous avec le vendeur. De quoi limiter fortement le nombre de personnes dans le magasin et faciliter l'application du protocole sanitaire, avec bien sûr port du masque, distanciation physique ou désinfection des voitures entre chaque client.

Pour la livraison, c'est bien sûr aussi le principe du rendez-vous qui s'applique.

Ce qui est ouvert pour les automobilistes pendant le confinement

Attention, au-delà de 10 kilomètres, il faut remplir une attestation. Pour les achats, il faut rester dans un périmètre de 30 km.

L'entretien

Les garages et les commerces d'équipements automobiles (par exemple les centre-auto) sont ouverts. On peut donc toujours assurer l'entretien et la réparation de son auto.

Les stations-service

Faire le plein de son véhicule est bien sûr autorisé !

Le contrôle technique

Pour le contrôle technique, les centres sont ouverts. Il n'y aura pas de délai de tolérance mis en place, cela n'avait pas été le cas en novembre lors du deuxième confinement.

La location

Pendant le confinement, les loueurs d'automobiles sont autorisés à exercer.

Les auto-écoles

Les cours de conduite sont maintenus. En revanche, les cours pour le code se font à distance.