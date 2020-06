Confinement et déconfinement : comment a évolué la circulation en France ?

TomTom, spécialiste des technologies de géolocalisation, a étudié l'impact de la crise sanitaire sur la circulation en France. Pour cela, la société a analysé les nombreuses données issues de ses produits, des GPS aux applications sur smartphone, en passant par les autos directement équipées de ses services. D'ailleurs, en Europe, un véhicule sur six lui renvoie des données (anonymes).

Le Covid-19 a bouleversé la circulation automobile. Vous l'avez sûrement constaté par vous-même, le nombre de véhicules sur les routes a chuté, et ce dès le premier jour du confinement, le 17 mars. On se souvient d'ailleurs des images marquantes de grandes villes quasiment désertes. TomTom propose aujourd'hui des chiffres précis de la période de confinement, du 16 mars au 10 mai.

Le nombre de déplacements enregistrés à l'intérieur des principales villes a dégringolé, de 60 % à Lille et Marseille, 65 % à Lyon, 66 % à Nice ou encore 70 % à Paris. Et le nombre de déplacements externes (origine/destination) a encore davantage reculé : - 72 % à Marseille, - 75 % à Nantes, Bordeaux ou Paris, - 77 % à Strasbourg. Preuve du très grand respect des mesures de confinement.

La circulation a tout de même un peu évolué au cours du confinement. Exemple avec Paris : le nombre de déplacements a reculé de 70 % sur l'ensemble de la période mais au cours de la semaine du 23 au 29 mars, donc au début de la crise, la chute des déplacements était de 85 % (par rapport à une semaine témoin d'avant confinement, du 2 au 8 mars). On en déduit un début de reprise sur la fin. Cela marche aussi à Marseille : - 60 % sur la période, - 72 % du 23 au 29 mars.

Évidemment, c'est à partir du coup d'envoi du déconfinement que la circulation a vraiment commencé à reprendre. Avec ses données, TomTom voit d'ailleurs bien les deux premières phases du déconfinement, celle commencée le 11 mai et celle commencée le 2 juin.

Ainsi, à Paris, sur la semaine du 11 au 17 mai, la baisse des trajets est de 41 %. La première semaine de juin, c'était encore - 23 %. À noter toutefois que la circulation reprend plus vite en banlieue. Les déplacements en Seine-Saint-Denis étaient à - 68 % fin mars, - 21 % mi-mai et - 7 % début juin.

À Marseille, la circulation a plus rapidement repris. Le nombre de trajets baissait de 18 % mi-mai… et a même augmenté de 5 % début juin. Toutefois, la tendance générale au niveau national reste un retour progressif à la normale, la plupart des villes analysées restant en dessous de leurs niveaux habituels. Toulouse se distingue en étant encore bien loin de sa situation classique !

TomTom souligne que la circulation est davantage redevenue habituelle le week-end, les Français ayant repris la route pour faire les magasins ou se promener. La semaine, il manque encore du monde, du fait de l'usage du télétravail.

TomTom rappelle d'ailleurs que cette crise a poussé les Français à s'adapter. Et en ce qui le concerne, il met en avant son outil "Traffic Index", qui donne dans les grandes villes françaises des données très détaillées sur la circulation. Il est ainsi possible d'avoir jour par jour et heure par heure les taux de congestion, ce qui peut vous permettre d'adapter votre semaine et vos journées de travail pour essayer de perdre moins de temps sur la route du boulot !