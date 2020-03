Les images impressionnantes des villes françaises sans voiture

En 2007, avec leur long-métrage "Seul Two", Eric et Ramzy imaginaient un Paris totalement désert. Les scènes où il n'y avait plus qu'eux dans la capitale avaient été tournées tôt le matin en période estivale, en bloquant la maigre circulation. Actuellement, ils pourraient tourner la suite en pleine journée.

Avec les mesures de confinement mises en place pour ralentir la propagation du Covid-19, la réalité rejoint en effet la fiction. Depuis quelques jours, on assiste à un spectacle étonnant : des métropoles françaises désertées, avec très peu de voitures dans leurs rues. Le rêve des anti-voitures a pris forme en quelques heures. On imagine le coup d'une baguette magique, mais c'est malheureusement l'effet d'un virus mortel.

Le moment semble historique. David, l'un de nos lecteurs, nous a ainsi envoyé cette image marquante de la place de l'Opéra à Paris, complètement vidée. Quand on connaît l'endroit, on croirait presque au photomontage. Il nous raconte : "Cette place est d’habitude bondée. Extrêmement bruyante et embouteillée. C’est un endroit très vivant de Paris, notamment avec les touristes. Là, c’est presque irréel, on entend les oiseaux chanter. La seule circulation visible est celle des camions de livraison et patrouilles de police. On se croirait dans un scénario de film catastrophe, mais en vrai. Une fois passé l’étonnement, on en voit aussi les avantages, moins de bruits, moins de pollution. Une aubaine pour ceux qui doivent encore se déplacer".

La même scène peut être racontée aux quatre coins de Paris et aux quatre coins de la France. De nombreuses vidéos des villes désertées ont fleuri sur le Net ces derniers jours. En voici une petite sélection.

Paris

Source : Préfecture de Police

Lyon

Source : Lyon Drone Service

Rennes

Source : Ouest-France

Ajaccio

Source : Corse Matin

Toulouse

Source : Toulouse FM