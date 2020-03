Coronavirus : Fast and Furious 9 repoussé en 2021

Décidément, les amoureux du grand écran et de l'automobile vont devoir ronger leur os dans les prochaines semaines. Après le nouveau James Bond "Mourir peut attendre", c'est au tour de Fast and Furious 9 d'être décalé, comme l'a confirmé l'équipe de tournage du long-métrage réalisé par Justin Lin. Une affirmation étonnante, à l'encontre totale de l'annonce de Vin Diesel qui déclarait il y a trois jours qu'il ferait la promotion du film en Chine !

La nouvelle date de sortie du film (qui sera marqué par l'absence de Dwayne Johnson et Jason Statham) est fixée à avril 2021, soit près d'un an après la date officielle prévue pour le 20 mai prochain. Un sacré report, qui paraît plus économique que sanitaire : sortir le nouveau film en pleine période de coronavirus pourrait être une belle déconvenue pour les responsables de la saga, habitués à engranger des centaines de millions de dollars à chaque nouvel opus.

Ce report pose un autre problème : quand verra-t-on le dixième épisode de Fast and Furious ? L'an prochain, la franchise fêtera ses 20 ans (oui, déjà !). Un Fast and Furious 10 aurait donc été légitime, mais avec le virus, tout est chamboulé.