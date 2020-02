Coronavirus : le salon de Genève 2020 maintenu

Les rumeurs sur les réseaux sociaux allaient bon train, hier, sur la possible annulation (ou report) du salon de Genève à cause du coronavirus. Il faut dire que la zone est sensible : plusieurs cas on été recensés en Haute-Savoie, l'Italie est en période de crise, et le premier cas suisse a été enregistré dans le canton de Tesssin, frontalier avec... l'Italie. Depuis, la Suisse continue de recenser des cas (un homme de 28 ans a été signalé à Genève, mais il est originaire d'Italie).

Cela ne remet pourtant pas en cause le salon de Genève :

"Après le premier cas de coronavirus en Suisse hier, mardi 25 février, les responsables de la Fondation du Salon international de l'automobile de Genève (GIMS) et de Palexpo se sont réunis aujourd'hui pour réévaluer la situation actuelle sur la base des dernières informations des autorités sanitaires cantonales.

Dans l'état actuel des choses, rien n'empêche l'ouverture du GIMS comme prévu. L'événement aura donc bien lieu. Les journalistes auront accès aux halles à partir de 14 heures le lundi 2 mars et la cérémonie de remise du prix de la voiture de l'année aura lieu au Centre de congrès à partir de 15 heures le même jour. Le public est attendu à Palexpo du 5 au 15 mars."

Les organisateurs assurent toutefois suivre en temps réel la situation et mener des réunions régulières pour "réévaluer" la situation. A l'inverse de la France, la Suisse gère cela de façon fédérale. C'est donc le canton de Genève qui a la responsabilité sanitaire de la région, et du salon. Les organisateurs vont donc simplement suivre les consignes cantonales.