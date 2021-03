Coronavirus : un trafic routier qui baisse de façon très inégale entre les villes

En réponse à

Dans mon village de 1700 âmes (réparties sur le coeur du village et tout un tas de hameaux), il y a effectivement un très grand parking (payant bien sûr bien que pas très cher, même au fin fond de la campagne et des yvelines) où les gens habitants à 20 lieux autour viennent s'y garer pour prendre les 3-4 trains du matin.

ben, chaque matin, il est plein à rabord. Et le but n'est pas d'augmenter davantage la surface des parkings.

ce qui est con en revanche, c'est que sur la même ligne il y a un village 10 km plus loin avec également une gare. sauf que c'est dans l'Eure et non plus les Yvelines, et donc hors pass navigo, ce qui change tout au niveau tarifaire, car ceux qui veulent prendre le train de banlieue dans cette gare doivent payer le pass Navigo ET un forfait supplémentaire pour les 10 km jusqu'à ma gare, qui coûte finalement aussi cher que le pass navigo, voire davantage.

Dès lors, les gens préfèrent venir en voiture à ma gare, car ça leur revient moins cher, idem pour ceux habitant à côté de l'autre gare.

Bref, on est dans l'absurdité totale, et ça n'est pas spécifique à ma ligne, mais pour toutes les lignes d'idf, où le pass navigo n'est strictement valable que jusqu'à l'extrémité de la région idf, mais pas au-delà.

Et donc beaucoup de gens prennent leur voiture juste pour traverser cette frontière. Un non-sens typiquement français...